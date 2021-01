Com várias dúvidas, Athletico-PR busca reabilitação diante do Flamengo

Sem vencer há três jogos, o Athletico-PR busca a reabilitação da derrota para o Bahia com o objetivo de seguir na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana da temporada 2021. Porém, terá uma difícil missão pela frente. Neste domingo, pela 32.ª rodada do Brasileirão, o time paranaense receberá o Flamengo, na Arena da Baixada, às 16h. Para este duelo, o técnico Paulo Autuori ainda tem várias dúvidas para definir o time titular.

O meia Lucho González e o meia-atacante Nikão não têm presença garantida. O primeiro está com dores no joelho e o segundo na coxa, porém serão reavaliados até antes do jogo e podem ser opção, mesmo que no banco. De qualquer forma, a tendência é que mesmo se os dois estiverem recuperados, apenas Nikão seja titular. Outros quatro jogadores são desfalques certos: os laterais-esquerdos Márcio Azevedo e Abner, o volante Erick e o meia Léo Cittadini, todos lesionados.

Por outro lado, Autuori conta com o retorno meia Fernando Canesin que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. Além disso, duas mudanças podem ocorrer por opção técnica. Com Zé Ivaldo ganhando a vaga de Khellven na lateral esquerda e Richard a de Alvarado no meio.

O jejum de vitórias deixou o Athletico numa posição na parte inferior da tabela, com 39 pontos. “Precisamos voltar a pontuar e vamos tentar isso diante do Flamengo, mesmo sabendo da força do time deles”, comentou Nikão, confiante em voltar ao ataque.

