Com VAR em ação, Novorizontino derrota o Brusque e cola no G4 da Série B Resultado coloca o Tigre na briga pelo acesso; Quadricolor estaciona na classificação por conta do tropeço

Em confronto direto para encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro da Série B, Novorizontino e Brusque mediram forças na noite desta quarta-feira, no estádio Ismael de Biasi, pela 17ª rodada. Após um primeiro tempo sem gols, o Tigre, na etapa final, em uma penalidade marcada através do VAR, garantiu o triunfo com gol de Ronaldo, fechando a conta em 1 a 0.

Com o resultado, o time do interior paulista chegou aos 23 pontos, pulando para 6ª colocação, enquanto o time catarinense, por conta do revés, acabou caindo para a 11ª posição com seus 20 pontos.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

NOVORIZONTINO TEM MELHOR INÍCIO



Fazendo valer o fator casa, a equipe do Novorizontino foi para cima do Brusque logo nos primeiros minutos. Entretanto, mesmo impondo um ritmo forte e com os visitantes tendo mais posse de bola, poucas foram as chances reais de gol do Tigre até meados dos 15 minutos.

Até os 25 minutos, o panorama do jogo era basicamente o mesmo. Porém, a equipe mandante conseguiu duas boas chances seguidas com Bruno Costa e Douglas Baggio, mas ambas sem sucesso.

TIGRE MANTINHA PRESSÃO



Apesar das tentativas frustradas e mesmo com dificuldades em finalizar o Novorizontino era valente e não estava disposto a levar o empate parcial sem gols para os vestiários. Por outro lado, o Quadricolor, já na reta final, por muito pouco não surpreendeu Lucas Frigeri, que fez uma linda defesa mantendo o placar zerado.

VAR MARCA PÊNALTI E TIGRE SAI NA FRENTE



Na volta para a etapa complementar, ambos os treinadores optaram por manter os esquemas táticos iniciais. E quem conseguiu marcar foram os donos da casa. Após consultar o VAR em jogada na área, quando Ronaldo tentou uma bicicleta com a bola pegando na mão do zagueiro Jeferson Bahia, Marcelo de Lima Henrique acabou marcando a penalidade. Na cobrança, o próprio Ronaldo, com categoria, deixou o dele abrindo a contagem aos 9 minutos.

Não querendo perder tempo para buscar o empate, o Brusque decidiu ir para cima do rival. Com isso, praticamente no lance seguinte, acertou a trave em um chute de Alex Ruan, para desespero do atacante.

DONOS DA CASA SEGURAM O RESULTADO

Após o tento, o Novorizontino ficou mais tranquilo em campo. Já pelo lado do Quadricolor, Luan Carlos tentou apostar suas últimas fichas na esperança de, ao menos, arrancar o empate. Porém, apesar das trocas, pouco assustou o goleiro Lucas Frigeri, além de ver o Tigre gastar o tempo até o apito final do árbitro.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1×0 BRUSQUE



Data e horário: 06/07/2022 – 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Ronaldo, 9’/2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Jeferson Bahia, 9’/1ºT;

NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willean Lepo, Walber, Ligger e Paulinho; Gustavo Bochecha (Johnny Douglas, aos 28’/2ºT), Danielzinho (Léo Baiano, aos 18’/2ºT) e Rômulo (Luiz Henrique, aos 37’/2ºT); Ronaldo (Luiz Henrique, aos 37’/2ºT), Douglas Baggio e Bruno Costa (Cléo Silva, aos 28’/2ºT). (Técnico: Rafael Guanaes)

BRUSQUE: Jordan; Edilson (Luiz Antônio, aos 29’/2ºT), Jeferson Bahia, Wallace e Airton; Zé Mateus, Trindade e Álvaro (Jaílson, aos 30’/2ºT); Fernandinho, Alex Ruan (Júnior Todinho, aos 21’/2ºT) e Crislan (Alex Sandro, 21’/2ºT). (Técnico: Luan Carlos)