Com vantagem do empate, Inter recebe Bolívar por vaga nas semis da Libertadores

O Inter do atacante Enner Valencia soube superar as dificuldades da altitude de La Paz e levou uma importante vantagem para o Brasil com a vitória por 1 a 0.

O atacante equatoriano, um dos destaques do Colorado, tem a missão de confirmar a classificação contra o Bolívar nesta terça-feira (29), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo que vale a vaga nas semifinais da Copa Libertadores-2023.

Valencia, de 33 anos, chegou ao Inter em junho com o objetivo de lutar pelo terceiro título do torneio continental, depois dos conquistados em 2006 e 2010.

O saldo, por enquanto, é agridoce: o Inter está mais perto do rebaixamento do que da liderança do Brasileirão (atualmente é o 14º, com 25 pontos em 21 jogos), embora a um empate da classificação para as semifinais da Libertadores pela primeira vez desde 2015.

Titular absoluto da equipe do técnico argentino Eduardo Coudet, o capitão equatoriano exemplifica essa dualidade, não se destacando no Campeonato Brasileiro (foram sete jogos disputados e nenhum gol marcado), mas brilhando na Libertadores.

Valencia não só fez o gol na vitória por 1 a 0 em La Paz na semana passada, como também marcou na derrota por 2 a 1 para o River Plate no jogo de ida das oitavas de final, que mais tarde foi fundamental para levar a decisão para os pênaltis, em que eliminou um dos grandes favoritos ao título.

“Consegui marcar, o que ajudou a equipe a vencer. Sabemos que estes são os primeiros 90 minutos, faltam mais 90”, disse ele após a vitória sobre o Bolívar, que vinha de 11 vitórias consecutivas jogando em casa.

– Ingressos esgotados –

O jogador equatoriano foi o grande protagonista da janela de meio de temporada do Inter, que também contratou o goleiro uruguaio Sergio Rochet, peça fundamental na boa campanha do time gaúcho na Libertadores.

“Precisamos criar oportunidades de gol para ele, e é indiscutível a qualidade desse jogador”, disse Coudet em julho, cuja equipe está há nove jogos sem vencer no Brasileirão (quatro derrotas, cinco empates).

Com o placar a favor e a força dos 50 mil torcedores que esgotaram os ingressos para assistir no estádio Beira-Rio a partida que começa às 19h (de Brasília), Valencia e sua equipe esperam garantir a classificação para a semifinal e ganhar confiança para melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro.

“Eles vão ter que sair um pouco mais, e nós também. Vamos usar o contra-ataque e ir para cima deles”, afirmou o lateral Renê.

O técnico Coudet tem duas dúvidas para a partida: Luiz Adriano, reserva de Valencia, e o zagueiro Vitão, titular, estão com problemas físicos. Se o zagueiro não puder jogar, o colombiano Nicolás Hernández ou Igor Gomes o substituiriam.

– Tudo ou nada para o Bolívar –

Apesar do Inter ser o favorito, o Bolívar promete dar tudo de si para conseguir a vaga.

O time comandado pelo espanhol Beñat San José, terceiro colocado no campeonato boliviano, oito pontos atrás do líder The Strongest, já sentiu o gosto de triunfar no Brasil: nas oitavas de final eliminou o Athletico-PR, vice-campeão da Libertadores-2022 , em Curitiba.

“Ainda faltam 90 minutos, se lutarmos juntos o sonho continuará de pé… Lutaremos todos até o fim”, escreveu o atacante chileno Ronnie Fernández no Instagram.





Beñat San José, porém, tem uma preocupação: seu zagueiro titular José Sagredo sofreu uma lesão muscular na sexta-feira e sua presença é incerta. Jairo Quinteros poderá substituí-lo.

Quem vencer o confronto disputará a vaga na final contra o vencedor do duelo entre Olimpia e Fluminense, que venceu por 2 a 0 no Rio no jogo de ida e que voltam a se encontrar na quinta-feira, em Assunção.

Escalações prováveis:

Inter: Sergio Rochet – Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Igor Gomes (Nicolás Hernández), Renê – Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio, Wanderson – Alan Patrick, Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Bolívar: Carlos Lampe – Jairo Quinteros, Bryan Bentaberry, Nicolás Ferreyra – Diego Bejarano, Gabriel Villamíl, Leonel Justiniano, Patito Rodríguez – Bruno Sávio – Francisco da Costa, Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

