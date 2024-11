Com Van Nistelrooy como técnico interino, United empata com Chelsea (1-1)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O Manchester United e o seu treinador interino, Ruud van Nistelrooy, não conseguiram passar de um empate em casa contra o Chelsea (1-1) neste domingo (3), e os ‘Red Devils’ continuam na 13ª posição da Premier League com 10 jogos disputados.

O ponto conquistado em Old Trafford permite ao Chelsea subir à quarta posição com 18 pontos, os mesmos do Arsenal (5º) e do Aston Villa (6º), que pouco antes havia perdido por 4 a 1 em Londres para o Tottenham.

A crise de resultados permanece no Manchester United, que tampouco conseguiu oferecer aos seus torcedores um bom jogo com o qual esperar um bom futuro a curto prazo.

Os donos da casa saíram na frente com um pênalti convertido por Bruno Fernandes (70′), mas a alegria durou apenas quatro minutos, até o gol de empate marcado pelo equatoriano Moisés Caicedo (74′).

O clube do noroeste da Inglaterra demitiu na segunda-feira o técnico holandês Erik ten Hag e nomeou o seu compatriota Ruud van Nistelrooy como interino até a chegada do português Ruben Amorim.

Ruud van Nistelrooy voltará ao comando do Manchester United para a próxima partida do campeonato contra o Leicester, antes da estreia de Amorim contra o Ipswich.

Um calendário, com adversários acessíveis, que poderá ser o melhor aliado para uma reação do United na competição.

Os ‘Blues’ de Enzo Maresca tampouco atravessam o seu melhor momento, tendo vencido apenas um dos últimos quatro jogos do campeonato, e se preparam para receber o Arsenal daqui a uma semana.

– Dois gols de Solanke –

Mais cedo o Tottenham venceu o Aston Villa de virada (4-1) graças a um segundo tempo espetacular.

O time da capital inglesa subiu para a sétima posição com 10 rodadas disputadas, o que impediu que o Villa (5º) de Unai Emery passasse a semana no pódio da tabela.

A partida foi uma clara amostra da crônica irregularidade do Tottenham, capaz do melhor e do pior, mesmo durante um mesmo jogo.

A equipe do norte de Londres não conseguiu impor o futebol elétrico defendido pelo técnico Ange Postecoglou até o intervalo, e foi o Aston Villa quem saiu na frente. O francês Lucas Digne, no seu 200º jogo na Premier League, cobrou um escanteio que foi desviado para a primeira trave e defendido quase sobre a linha pelo goleiro italiano Guglielmo Vicario. Mas Morgan Rogers pegou a sobra e chutou para o fundo da rede (32′).

A ida ao vestiário no intervalo acabou sendo boa para o Tottenham, que voltou no segundo tempo mostrando muito mais vontade de vencer.

O atacante galês Brennan Johnson, após um cruzamento do capitão Heung-Min Son, empatou logo no início (49′).

A decisão de tirar Son com 60 minutos de bola rolando causou uma divisão de opiniões entre a torcida, mas acabou sendo um acerto de Postecoglou, já que depois veio a dobradinha de Solanke (75′ e 79′).

No primeiro de seus gols, o centroavante inglês superou o goleiro argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez com uma bola por cobertura após um ótimo passe de Dejan Kulusevski, e depois fez 3 a 1 com uma assistência de Richarlison, reserva de Son.

O atacante brasileiro se machucou depois e foi substituído por James Maddison, autor do último gol com uma bela cobrança de falta direta nos acréscimos(90+5).

O Aston Villa sofreu sua segunda derrota da temporada na Premier League, a primeira desde agosto (2-0 diante do Arsenal). A equipe do Birmingham venceu apenas um dos últimos cinco jogos na Premier, e na quarta-feira se despediu da Copa da Liga inglesa ao perder para o Crystal Palace por 2 a 1.

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Arsenal 1 – 0

Nottingham – West Ham 3 – 0

AFC Bournemouth – Manchester City 2 – 1

Ipswich Town – Leicester 1 – 1

Liverpool – Brighton 2 – 1

Southampton – Everton 1 – 0

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 2

– Domingo:

Tottenham – Aston Villa 4 – 1

Manchester United – Chelsea 1 – 1

– Segunda-feira:

(17h00) Fulham – Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 25 10 8 1 1 19 6 13

2. Manchester City 23 10 7 2 1 21 11 10

3. Nottingham 19 10 5 4 1 14 7 7

4. Chelsea 18 10 5 3 2 20 12 8

5. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

6. Aston Villa 18 10 5 3 2 17 15 2

7. Tottenham 16 10 5 1 4 22 11 11

8. Brighton 16 10 4 4 2 17 14 3

9. AFC Bournemouth 15 10 4 3 3 13 12 1

10. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

11. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

12. Fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

13. Manchester United 12 10 3 3 4 9 12 -3

14. West Ham 11 10 3 2 5 13 19 -6

15. Leicester 10 10 2 4 4 14 18 -4

16. Everton 9 10 2 3 5 10 17 -7

17. Crystal Palace 7 10 1 4 5 8 13 -5

18. Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11

19. Southampton 4 10 1 1 8 7 19 -12

20. Wolverhampton 3 10 0 3 7 14 27 -13

