Com Van Dijk expulso, Holanda salva empate na visita à Hungria (1-1) na Liga das Nações

A Holanda arrancou um empate em 1 a 1 em sua visita à Hungria, em jogo do Grupo A3 da Liga das Nações, apesar de ter jogado os minutos finais em desvantagem numérica devido à expulsão do seu capitão Virgil van Dijk.

Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com um gol de Sallai (32′) e os holandeses empataram quando jogavam com 10, graças a um gol de Denzel Dumfries (83′).

Depois da vitória da Alemanha nesta sexta-feira contra a Bósnia (2-1) fora de casa, os alemães lideram o grupo com 7 pontos, seguidos dos holandeses com 5, e a Hungria se mantém com 2.

No primeiro tempo, diante de uma seleção holandesa que se mostrou muito passiva, os locais aproveitaram para marcar o primeiro gol do jogo.

Os húngaros roubaram a bola no meio-campo e rapidamente armaram um contra-ataque que terminou com um cruzamento de Barnabas Varga para a segundo trave, onde Sallai entrou e mandou para o fundo das redes de pé direito (32′).

O atacante do Galatasaray já poderia ter aberto o placar alguns minutos antes (17′), em escanteio cobrado por Szoboszlai, mas o chute rasteiro de Sallai acertou a trave.

A ‘Oranje’ quase não causou preocupação no primeiro tempo com um disparo de Cody Gakpo que o goleiro húngaro Denes Dibusz defendeu sem maiores problemas.

Após o intervalo, os visitantes foram um pouco mais ousados, chegando à área adversária com um pouco mais de perigo, com duas cabeçadas de De Vrij (53′ e 59′) e outra de Brian Brobbey (78′), mas, quando a Holanda estava melhor, Virgil van Dijk recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e deixou seu time com 10 jogadores aos 79 minutos de jogo.

Mas, na enésima cobrança de falta lançada por Gakpo no meio da área, Dumfries se antecipou aos zagueiros e cabeceou para a rede (83′) garantindo um ponto importante para a Holanda.

