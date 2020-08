Com valor inicial 23 dólares, carro clássico de Jordan será leiloado Mercedes Benz S600 Lorinser, de 1996, terá preço inicial simbólico, mas expectativa é de cerca de R$ 540 mil

Após o lançamento da série ‘The Last Dance’, vários artigos de Michael Jordan foram a leilão, como camisas, tênis, entre outros itens. Mas desta vez o leilão terá algo maior para os fãs do astro do basquete: a sua clássica Mercedes Benz S600 Lorinser, de 1996. O carro do ex-jogador aparece no documentário.

O valor inicial do leilão será simbólico: apenas US$ 23 (alusão ao número que o ex-jogador utilizava). A expectativa, no entanto, é que o carro seja vendido por cerca de US$ 100 mil (R$ 540 mil). O veículo tem 252 mil quilômetros rodados e nenhuma tecnologia dos últimos lançamentos da empresa.

O carro foi vendido por Michael Jordan há alguns anos. Uma concessionária de Beverly Hills, no entanto, comprou a Mercedes e resolveu leiloar. O veículo se junta a outros itens raros do ex-jogador como o seu primeiro tênis (leiloado por R$ 3 milhões) e a camisa da última temporada da carreira (vendida por cerca de R$ 2,6 milhões).

Mercedes Benz S600 Lorinser, de 1996, aparece no documentário ‘The Last Dance’ (Foto: Divulgação/Beverly Hills Car Club)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também