Com vacinação e estímulos, presidente do Fed se declara otimista com economia

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, afirmou nesta terça-feira, 30, estar “otimista sobre a economia no geral”, com vacinação e estímulos fiscais, e acrescentou que os Estados Unidos devem ter uma recuperação forte.

Questionado acerca do panorama para pequenos negócios, o dirigente avaliou que a imunização contra a covid-19 tende a proporcionar o retorno dos clientes, e que a injeção fiscal no país tem potencial de impulsionar o consumo. As declarações foram feitas em evento sobre resiliência de pequenas companhias na pandemia.

Williams afirmou que os “pequenos negócios foram extremamente afetados”, mas que o Fed garantiu que crédito fluísse para empresas e famílias. Segundo o dirigente, o nível de juros baixos ajuda em uma recuperação mais forte e na manutenção de negócios.

