Com US$ 3,5 bilhões, Jordan é o jogador de basquete mais rico da história

Michael Jordan é indiscutivelmente o maior jogador de basquete de todos os tempos – e é definitivamente a estrela da NBA mais rica da história.

A lenda do Chicago Bulls – que ganhou seis títulos da NBA durante seus 15 anos de carreira e que comprou a franquia Charlotte após se aposentar – tem um patrimônio líquido colossal de US$ 3,5 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

A riqueza de Jordan aumentou depois que ele vendeu sua participação majoritária no Hornets este mês por US$ 3 bilhões ao magnata dos fundos de hedge Gabriel Plotkin e ao magnata de private equity Rick Schnall, de acordo com a ESPN.

Jordan – que ganhou cinco prêmios de MVP e quebrou 10 títulos de pontuação da NBA – se tornou o primeiro dono negro da liga quando comprou Charlotte por US$ 275 milhões em 2010, quando eles eram conhecidos como Bobcats.

A Bloomberg estimou que o ícone do basquete que virou empresário, de 60 anos, vendeu uma participação de 65% no time e manteve menos de 5%.

Além da venda do Hornets, a riqueza de sete dígitos de Jordan também decorre de seu acordo de licenciamento de roupas da Jordan Brand com a Nike, de acordo com a Bloomberg.

No ano passado, a Nike informou que a sua parceria com Jordan – que começou no seu ano de estreia, em 1984 – gerou receitas de 5,1 bilhões de dólares para a empresa, representando uns espantosos 11% das vendas totais da Nike.

Como parte do acordo com a Jordan Brand, His Airness assinou um contrato com a Nike que lhe rende US$ 500.000 por ano, mais royalties de 5% sobre todos os ganhos da Jordan Brand.

Parcerias como esta também costumam incluir endossos e pagamentos em estilo de bônus quando certos limites são atingidos, de acordo com a Bloomberg, embora as complexidades do contrato de Jordan com a Nike tenham permanecido confidenciais desde que a estrela o assinou, há quase quatro décadas.

Com base no que é público sobre o acordo, Jordan ganhou US$ 255,5 milhões da gigante do vestuário esportivo somente em 2022.

Jordan também tinha acordos de patrocínio com Hanes, Gatorade, Chevrolet, McDonald’s, Ball Park Franks, Wheaties, a empresa de baterias Rayovac e a marca de cartões colecionáveis ​​​​esportivos Upper Deck.

Em 1991, Jordan assinou um contrato de patrocínio de 10 anos com a Gatorade, resultando no famoso comercial de TV “Be Like Mike” e ganhando cerca de US$ 1,4 milhão anualmente.

Ele também apareceu na caixa do Wheaties um recorde de 19 vezes – mais do que qualquer outro atleta.

Algumas das relações comerciais que a Jordan mantém com estas empresas ainda estão ativas, estendendo-se por mais de 30 anos e classificando-se entre os acordos de endosso mais antigos entre uma marca e um atleta.

O pagamento exato que Jordan recebeu anteriormente ou atualmente por meio desses acordos ainda não está claro, embora eles sejam atribuídos coletivamente a torná-lo o primeiro jogador bilionário da NBA em 2014, aos 51 anos.

Ele também recebe renda por possuir e operar a 23XI Racing da Nascar, que lançou em 2020 com um elenco repleto de estrelas, incluindo Bubba Wallace, o único piloto negro do circuito.





No mesmo ano, ele recebeu uma participação acionária não revelada na DraftKings em troca de “fornecer orientação e aconselhamento estratégico”, disse a empresa de apostas esportivas em comunicado sobre o acordo em setembro passado.

E, claro, Jordan ganhou um salário exorbitante durante sua carreira no Bulls e no Washington Wizards até sua aposentadoria em 2003, aos 40 anos.

De acordo com o rastreador de contratos esportivos Spotrac , o tempo de Jordan na quadra lhe rendeu quase US$ 94 milhões.

Jordan vive também possui um portfólio imobiliário impressionante. Sua residência principal é supostamente uma mansão em um condomínio fechado altamente exclusivo em Júpiter, Flórida, que ele comprou por modestos US$ 4,8 milhões em 2012 antes de fazer uma reforma multimilionária na propriedade, que fica atrás de um portão estampado com seu lendário número 23 e apresenta uma quadra de basquete de tamanho regulamentar com o logotipo “Jumpman” da Nike.

Ele também possui uma casa de nove quartos e 19 banheiros no subúrbio de Highland Park, em Chicago, duas propriedades na Carolina do Norte – onde cresceu e fez faculdade na Universidade da Carolina do Norte – e outra em Ski City, Utah.

Jordan viaja para cada uma de suas propriedades em um elegante jato particular Gulfstream G-IV, personalizado em um padrão cinza e branco que homenageia sua linha de tênis Nike Air Jordan.

