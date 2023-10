Com US$ 3 bilhões, Michael Jordan fica entre as 400 pessoas mais ricas dos EUA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/10/2023 - 2:15 Compartilhe

A lenda do basquete Michael Jordan continua a aumentar suas credenciais no hall da fama – no mundo dos negócios. O hexacampeão da NBA, que tem um lucrativo acordo de licenciamento com a Nike e recentemente vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets, tornou-se o primeiro atleta a entrar na lista das 400 pessoas mais ricas dos EUA da Forbes, informou a publicação na segunda-feira.

O ídolo do Chicago Bulls acumulou um enorme patrimônio líquido de US$ 3 bilhões, colocando a Air Jordan no ar rarefeito reservado a magnatas como Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett e Ken Griffin.

Não está claro exatamente qual lugar Jordan, de 60 anos, ocupará quando a lista for atualizada nos próximos meses.

Na Forbes 400 do ano passado, havia 10 indivíduos com um patrimônio líquido de US$ 3 bilhões na posição 359. Entre eles: o magnata dos cuidados com os cabelos Todd Christopher, o gestor de fundos de hedge John Paulson e a herdeira da família Tyson Foods, Barbara Tyson.

A Forbes afirma que calcula a lista levando em consideração todos os tipos de ativos, incluindo participações em empresas públicas e privadas, imóveis, arte, iates, aviões, fazendas, vinhedos, joias, coleções de carros e muito mais.

Também leva em consideração dívidas e doações de caridade.

Jordan – que ganhou cinco prêmios de MVP e quebrou 10 títulos de pontuação da NBA – se tornou o primeiro dono negro da liga quando comprou Charlotte por US$ 275 milhões em 2010, quando eles eram conhecidos como Bobcats.

Ele vendeu sua participação por impressionantes US$ 3 bilhões – bem acima da estimativa de US$ 1,7 bilhão da Forbes, e o segundo maior preço de venda na história da liga.

Além da venda do Hornets, Jordan arrecadou bilhões com seu acordo de licenciamento de roupas da Jordan Brand com a Nike, que prevê ganhos de US$ 500.000 por ano, mais royalties de 5% sobre todos os ganhos da Jordan Brand.

Só em 2022, a Nike informou que a sua parceria com Jordan – que começou no seu ano de estreia em 1984 – gerou receitas de 5,1 bilhões de dólares para a empresa, representando impressionantes 11% das vendas totais da Nike.

Jordan também conhece bem os endossos bem pagos, incluindo a parceria de 10 anos que ele solidificou com a Gatorade em 1991 por um valor estimado de US$ 1,4 milhão anualmente.

Ele também tem acordos com Hanes, Chevrolet, McDonald’s, Ball Park Franks, Wheaties, a empresa de baterias Rayovac e a marca de cartões colecionáveis ​​​​esportivos Upper Deck.

Os outros investimentos de Jordan incluem a propriedade da 23XI Racing da Nascar, que ele lançou em 2020 com um elenco repleto de estrelas, incluindo Bubba Wallace, o único piloto negro do circuito.

Ele também recebeu uma participação acionária não revelada na DraftKings naquele mesmo ano por “fornecer orientação e aconselhamento estratégico” à empresa de apostas esportivas.

O pagamento exato que Jordan recebeu anteriormente ou atualmente por meio desses endossos e parcerias ainda não está claro, embora sejam atribuídos coletivamente a torná-lo o primeiro jogador bilionário da NBA em 2014, aos 51 anos.

E, claro, Jordan ganhou um salário exorbitante durante sua carreira no Bulls e no Washington Wizards até sua aposentadoria em 2003, aos 40 anos.

Jordan é único tanto em sua capacidade atlética quanto em sua situação financeira, já que alcançar o status de bilionário é um marco que apenas sete atletas profissionais alcançaram, de acordo com a Forbes.





Depois que Jordan alcançou o clube dos bilionários após a aposentadoria em 2014, LeBron James e Tiger Woods seguiram o exemplo enquanto suas carreiras ainda estão ativas em 2022, informou a Forbes.

As estrelas do futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a lenda do tênis Roger Federer e o ícone do boxe Floyd Mayweather estão entre os outros ganhadores de 10 dígitos.

Antes do cálculo mais recente da Forbes sobre o patrimônio líquido de Jordan, o site de notícias disse que Jordan era a 1.495ª pessoa mais rica, com um patrimônio líquido de US$ 2 bilhões.

Antes de ver esse número subir para US$ 3 bilhões, Jordan se presenteou com um amplo portfólio imobiliário que inclui uma casa de nove quartos e 19 banheiros no subúrbio de Highland Park, em Chicago, duas propriedades na Carolina do Norte – onde ele cresceu e foi para faculdade na Universidade da Carolina do Norte – e outra em Ski City, Utah.

Sua residência principal, no entanto, é supostamente uma mansão em um condomínio fechado altamente exclusivo em Júpiter, Flórida, que ele comprou por modestos US$ 4,8 milhões em 2012, antes de fazer uma reforma multimilionária na propriedade, que fica atrás de um portão. estampado com seu lendário número 23 e apresenta uma quadra de basquete de tamanho regulamentar com seu logotipo “Jumpman” da Nike.

Jordan viaja para cada uma de suas propriedades em um elegante jato particular Gulfstream G-IV, personalizado em um padrão cinza e branco que homenageia sua linha de tênis Nike Air Jordan.

A aeronave de 26 metros de comprimento pode acomodar até 13 passageiros e dois tripulantes e supostamente custou algo em torno de US$ 62 milhões para comprar e personalizar.

