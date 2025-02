Com urnas abertas, Alemanha vota em eleição crucial para destino da Europa

Conservador Friedrich Merz é favorito para suceder o chanceler Olaf Scholz. Apesar de não ter chance de chegar ao governo, ultradireita tenta sucesso histórico e pode duplicar bancada parlamentar.As urnas já estão abertas para as eleições alemãs antecipadas deste domingo (23/02).

As pesquisas sugerem que o líder conservador Friedrich Merz, do bloco formado por União Democrata Cristã (CDU) e seu partido irmão do estado da Baviera União Social Cristã (CSU), desbancará do governo o atual chanceler e candidato do Partido Social-Democrata (SPD) à reeleição Olaf Scholz.

As sondagens indicam também que a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) será a segunda força mais votada e possivelmente dobrará seu número de votos em relação ao último pleito federal.

As seções eleitorais, que abriram às 8h (horário local, 4h de Brasília) e fecharão às 18h (14h), já estão aptas para receber os 59,2 milhões de eleitores que não votaram antecipadamente pelo correio, incluindo 2,3 milhões de jovens que estão qualificados para votar pela primeira vez.

O eleitorado escolherá os 630 deputados do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, de um total de 4.506 candidatos de 29 partidos, com a ajuda de aproximadamente 650 mil voluntários que participam para garantir o bom andamento das eleições.

Debates sobre imigração

Após uma campanha marcada por debates sobre imigração e segurança e pontuada por vários ataques nas últimas semanas atribuídos a imigrantes – o último deles ocorrido neste sábado em Berlim –, o número de eleitores indecisos permaneceu alto à medida que se aproximava a data inicial dos pleitos, convocados após o colapso da coalizão entre sociais-democratas, verdes e liberais em novembro do ano passado.

Com Merz como candidato a chanceler, o bloco conservador CDU/CSU, vem liderando a corrida há meses, com cerca de 30% das intenções de votos.

Em seguida aparecem o ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), que, com 21%, mais que dobra seus resultados de 2021, os social-democratas de Scholz, com 15%, os verdes, com 13%, e os socialistas de A Esquerda, com 7%.

A única incógnita é se o Partido Liberal (FDP) e os populistas de esquerda da Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) conseguirão superar o limite de 5% necessário para entrar no Bundestag, o que afetaria a distribuição de assentos e, portanto, as chances da formação de uma coalizão governamental.

Conservadores descartam aliança com AfD

A opção preferida pelos conservadores de Merz, que descarta qualquer tipo de aliança com a AfD, é um pacto com os social-democratas, de Scholz, desde que estes concordem em apoiar a mudança na política migratória dos conservadores, que são favoráveis ao fechamento das fronteiras para os requerentes de asilo.

O futuro econômico da Alemanha também está em jogo, pois o país corre o risco de um terceiro ano de recessão, embora os dois rivais estejam defendendo receitas opostas para retornar ao caminho do crescimento, enquanto permanece a incerteza sobre a guerra na Ucrânia e as políticas do governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Merz promete voz forte na Europa

O líder das pesquisas, Friedrich Merz, prometeu uma dura mudança para a direita se for eleito e reconquistar os eleitores da AfD, que espera um resultado recorde após uma série de ataques fatais atribuídos aos requerentes de asilo.

Se ele assumir o lugar do chanceler Scholz, como amplamente previsto, o líder da CDU prometeu uma "voz forte" na Europa em um momento atribulado.

A votação na maior economia da União Europeia ocorre em meio a uma reviravolta tectônica nos laços entre os EUA e a Europa, provocada pela aproximação direta do presidente americano, Donald Trump, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre suas intenções de acabar com a guerra na Ucrânia.

Em toda a Europa, os aliados da Otan se preocupam com o futuro da aliança, especialmente na Alemanha, que cresceu próspera sob o guarda-chuva de segurança liderado pelos EUA e também é o segundo maior contribuinte no apoio a Kiev, depois de Washington.

Primeiros resultados oficiais à meia-noite

A Comissão Eleitoral deve anunciar o comparecimento parcial às urnas por volta das 14h (10h) e, depois do fechamento das urnas, quando as pesquisas de boca de urna e as projeções também serão divulgadas, começará a contagem, com os primeiros resultados oficiais saindo por volta da meia-noite (20h).

Nas eleições parlamentares de 2021, participaram 76,6% dos eleitores e o partido mais votado foi o SPD de Scholz, que obteve 25,7%, seguido de perto pelo bloco conservador CDU/CSU (24,1%) e depois pelo Partido Verde (14,7%), o FDP (11,4%), a AfD (10,4%) e A Esquerda (4,9%).

md (EFE, AFP)