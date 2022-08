‘Com uma zaga bem sólida, a gente vai chegar com facilidade lá na frente’, destaca lateral do Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 14:15 Compartilhe

Depois de Fabrício Bruno, foi a vez de Matheuzinho analisar a boa fase da defesa do Flamengo, que chegou ao segundo jogo seguido sem ser vazada. Em entrevista à Fla TV, ele afirmou que os números são resultados do trabalho do grupo e destacou que, com uma zaga sólida, o time consegue chegar com facilidade ao ataque.

– Acho que isso é fruto do nosso trabalho no dia a dia. Estamos focando em, primeiramente, marcar. Sabemos da qualidade do nosso ataque. Então, com uma zaga bem sólida, a gente vai chegar com facilidade lá na frente. É mérito nosso, trabalhando todo o dia. A gente no caminho certo.

O Flamengo volta a campo na terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!. Inclusive, cabe lembrar que como ganhou o confronto de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença para avançar na competição.

– Fala, rapaziada. Terça-feira, queremos o Maraca lotado e lindo do jeito que a gente sabe que vocês sabem fazer – disse Matheuzinho.

