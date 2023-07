Com uma atmosfera dançante e quente, Kia Sajo lança EP ‘Onda Máxima’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 14:56 Compartilhe

No auge do inverno brasileiro, Kia Sajo lançou na última quinta-feira, dia 29 de junho, o EP “Onda Máxima” com quatro músicas para esquentar o clima do país tropical.

Em parceria com o cantor, compositor e multi instrumentista baiano Grego Jardim, e com o produtor musical e beatmaker Ruan Zin, a cantora já havia liberado em março o primeiro single do projeto, que, inclusive tem o nome homônimo ao EP.

Transitando entre o brega e a musicalidade latina, com toques da cultura cigana, o álbum chega quente em todos os sentidos. A cantora segue com sua identidade musical subjetivamente provocativa e cheia de clima, mas dessa vez se jogando em ritmos muito mais dançantes. “Onda Máxima” é pra se jogar na pista.

Catarinense, Kia tem como ideia que cada verso do novo projeto seja usado como instrumento de flerte e que o grave da canção embale a dança da conquista.

As faixas que completam o EP são “Gitana”, “Um Milhão de Coisas” e “Maré Quente”. Ao ouvir o EP completo estará vivendo uma experiência imagética.

