Com um menos, Londrina vence Coritiba de virada e interrompe sequência negativa

Depois de oito jogos sem vencer, o Londrina conquistou um resultado para se encher de moral na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, no Estádio do Café, o time da casa bateu o rival Coritiba por 2 a 1, de virada e com um jogador a menos.

A vitória colocou um ponto final não apenas na sequência de oito jogos sem vitórias, mas também em uma série de cinco derrotas consecutivas. De quebra, o Londrina ainda subiu para a 12ª colocação com 28 pontos, cinco a mais do que o Criciúma, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O Coritiba, com 34, permanece na quarta colocação, mas pode perder a vaga na zona de acesso para Cuiabá, que tem 31, ou Paraná, que tem 32. Os dois se enfrentam ainda neste sábado, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). O time paranaense, com mais um revés, amarga a marca de cinco jogos sem vencer.

O time da casa começou a partida com mais presença no campo de ataque. O time mandante chegou a assustar o goleiro Alex Muralha com um chute de Anderson Leite e outro de Luidy nos primeiros minutos, mas foi o Coritiba quem saiu na frente.

Aos 13 minutos, na primeira boa chegada da equipe visitante, William Matheus cobrou falta para a área e o centroavante Igor Jesus, que substitui o suspenso Rodrigão, completou de cabeça para o fundo do gol.

Na segunda etapa, a situação ficou ainda melhor para o Coritiba já que, aos 16 minutos, o zagueiro Lucas Costa, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta dura em Rafinha e foi expulso, deixando o Londrina com um jogador a menos.

Mesmo em inferioridade numérica, o Londrina foi buscar o empate e, aos 32 minutos, o volante Anderson Leite roubou a bola de Vitor Carvalho, saiu na cara do gol e bateu forte para deixar tudo igual no placar. E foi ainda além. Aos 46 minutos, Léo Passos aproveitou falha de Thalisson Kelven e bateu na saída do goleiro para virar o placar e garantir uma vitória heroica.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 23ª rodada da Série B. O Coritiba recebe o CRB no estádio Couto Pereira, enquanto o Londrina vai ao estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para encarar o líder Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 X 1 CORITIBA

LONDRINA – César; Alemão Teixeira, Lucas Costa, Léo Rigo e Juninho; Anderson Leite, Germano e Higor Leite; Luidy (Matheuzinho), Júnior Pirambu (Léo Passos) e Victor Daniel (Wallace). Técnico: Claudio Tencati.

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus, Thalisson Kelven, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho, Juan Alano, Rafinha (Wellissol), Thiago Lopes (Iago) e Giovanni (Wanderley); Igor Jesus. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Igor Jesus, aos 19 minutos do primeiro tempo; Anderson Leite, aos 32, e Léo Passos, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Costa (Londrina); Juan Alano, Rafinha e Igor Jesus (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Lucas Costa (Londrina).

RENDA – R$ 42.710,00.

PÚBLICO – 3.921 pagantes (4.491 total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).