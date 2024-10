Com um jogador a menos, Juventus vira sobre RB Leipzig (3-2) na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo e depois de ficar por duas vezes atrás no placar, a Juventus venceu o RB Leipzig de virada por 3 a 2 nesta quarta-feira (2) e somou sua segunda vitória na Liga dos Campeões.

Os ‘bianconeri’ do técnico Thiago Motta conseguiram o resultado graças a dois gols do sérvio Dusan Vlahovic (50′ e 68′) e um do português Francisco Conceição (83′), enquanto o Leipzig marcou duas vezes com Benjamin Sesko (30′ e 65′).

Quando perdia por 1 a 0, a Juve teve o goleiro Michele Di Gregorio expulso por colocar a mão na bola fora da área em dividida com o atacante Loïs Openda (59′). O reserva Mattia Perin entrou no lugar do meia Kenan Yildiz.

Com este resultado o time de Turim consegue permanecer invicto em todas as competições no início da temporada.

“Fomos impecáveis e fizemos um grande jogo com muito coração”, resumiu o meio-campista Fagioli.

Com a vitória, a Juventus conta com seis pontos em dois jogos, depois de também vencer o PSV Eindhoven na estreia (3 a 1).

Por sua vez, o RB Leipzig segue sem pontuar, já que perdeu na primeira rodada para o Atlético de Madrid (2 a 1).

O próximo compromisso da Juve pela Champions será contra o Stuttgart em casa dentro de três semanas, enquanto o Leipzig recebe na Alemanha o Liverpool.

dwi-tba/iga/dam/cb/aam