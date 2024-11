Com um jogador a menos, Botafogo bate o Atlético-MG e é campeão da Libertadores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 19:02 Para compartilhar:

Com um jogador a menos, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 na final da Libertadores e conquistou um título inédito.

O volante Gregore foi expulso com menos de um minuto de jogo. Logo no primeiro lance da partida, o botafoguense acertou o rosto de Fausto Vera com a sola da chuteira. Ele deixou o campo sem protestos e não foi necessário o auxílio do VAR para decretar a expulsão.

Com um a menos, o time do Botafogo se postou na defesa, mas manteve o equilíbrio no ataque. A expulsão não impediu com que Luiz Henrique abrisse o placar após o rebote do chute de Marlon Freitas pela esquerda.

Aos 42 minutos, Alex Telles marcou o segundo do Botafogo. Após revisão no VAR, o juiz marcou pênalti do goleiro Éverson em Luiz Henrique.

Aos 2 minutos do segundo tempo, o Galo diminuiu a vantagem. Hulk cobrou escanteio aberto pela esquerda e Eduardo Vargas marcou de cabeça.

Já nos descontos, Júnior Santos fez o gol que sacramentou o primeiro título do Botafogo na Libertadores.