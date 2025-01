Com um jogador a mais, Internacional faz gols no fim e vence o São José no Gaúcho

Com suas principais estrelas em campo, o Internacional não teve vida fácil, mas conseguiu a sua segunda vitória seguida no Campeonato Gaúcho. Na noite desta terça-feira, em um dos jogos que abriram a terceira rodada da primeira fase, foi até o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e venceu o São José, por 2 a 0.

Os gols da vitória foram marcados por Alan Patrick e Carbonero já nos minutos finais, depois de o time visitante ter jogado praticamente todo o duelo com um jogador a mais após expulsão de Jhonata Varela no início da primeira etapa.

Com o resultado, o Internacional foi aos sete pontos e lidera com folga o Grupo B, além de seguir invicto no estadual, com um retrospecto de duas vitórias e um empate. O São José, por sua vez, segue sem vencer, com dois pontos no Grupo A.

Mesmo jogando fora de casa, o Internacional começou melhor e aos 11 minutos ficou com um jogador a mais após a expulsão de Jhonata Varela que acertou um chute em Alan Patrick. No primeiro momento, o árbitro Anderson Daronco sequer deu cartão amarelo para o jogador, mas após analisar as imagens no VAR, expulsou de forma direta.

Com a vantagem numérica, o Internacional foi para cima, mas viu o São José assustar aos 20, quando Marcos Vinícios arriscou de fora da área e a bola saiu tirando tinta da trave. Já a principal chance dos visitantes veio aos 40, em um cabeceio de Borré, por cima do gol.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado. Porém, a primeira boa chance do segundo tempo veio apenas aos 25 minutos, quando Wesley cruzou na área e Valencia cabeceou firme, mas mandou para fora, perdendo ótima oportunidade para o Internacional. Depois de tanto tentar, o time visitante conseguiu balançar as redes, mas o gol não foi validado.

Aos 34 minutos, Vitão cruzou e Enner Valencia completou para o gol, mas com o braço. Mas, aos 43 minutos, o Internacional foi coroado com o gol que encaminhou a vitória. Alan Patrick foi derrubado na área por Lucas Hulk e o árbitro marcou pênalti. O próprio camisa 10 foi para a cobrança e não desperdiçou. Já aos 48 minutos foi a vez de Carbonero pegar uma sobra e dar números finais ao duelo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da quarta rodada da primeira fase do Gaúcho. Logo às 16h, o São José-RS visita o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas. Mais tarde, às 20h30, o Internacional recebe o Avenida no estádio Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ-RS 0 X 2 INTERNACIONAL

SÃO JOSÉ-RS – Fábio; Fredson, Rafael Dumas e Jadson (Giovane Gomez); Danielzinho, Jhonata Varela, Gabriel Terra (Kayan) e Lailson; Marcos Vinícius, Renê (Marquinhos) e Douglas (Lucas Hulk). Técnico: Rogério Zimmermann.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Wesley (Carbonero) e Borré. Técnico: Roger Machado.

GOLS – Alan Patrick, aos 43, e Carbonero, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Douglas e Fredson (São José) e Bruno Henrique e Vitinho (Internacional).

CARTÃO VERMELHO – Jhonata Varela (São José).

ÁRBITRO – Anderson Daronco.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).