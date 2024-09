Com um homem a menos por 30 minutos, Werder Bremen vence Mainz no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 15:47 Para compartilhar:

O Werder Bremen, que disputou os últimos 30 minutos com um jogador a menos por conta da expulsão do zagueiro austríaco Marco Friedl, venceu o Mainz por 2 a 1 neste domingo (15), pela 3ª rodada do Campeonato Alemão.

Um gol no minuto 69 de Derrick Koehn decidiu a partida, que teve a presença ilustre de Jürgen Klopp, ex-técnico do Mainz.

Quatro vezes campeão alemão ao longo de sua história, o Werder Bremen é o oitavo colocado na tabela com dois empates e uma vitória, enquanto o Mainz é o 15º com dois pontos.

Também neste domingo, o Augsburg (11º) venceu por 3 a 1 o recém-promovido St. Pauli (17º), que já soma duas derrotas em três jogos em seu retorno à primeira divisão.

No topo da tabela, o Bayern de Munique, que no sábado derrotou o lanterna Holstein Kiel por 6 a 1, é o líder isolado com nove pontos e 100% de aproveitamento.

— Resultados da 3ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Heidenheim 4 – 2

– Sábado:

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1 – 4

Freiburg – Bochum 2 – 1

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1 – 2

B. Mönchengladbach – Stuttgart 1 – 3

RB Leipzig – Union Berlin 0 – 0

Holstein Kiel – Bayern de Munique 1 – 6

– Domingo:

Augsburg – St Pauli 3 – 1

Mainz – Werder Bremen 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 9 3 3 0 0 11 3 8

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 6 2 4

3. RB Leipzig 7 3 2 1 0 4 2 2

4. Heidenheim 6 3 2 0 1 8 4 4

5. Bayer Leverkusen 6 3 2 0 1 9 6 3

6. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 5 4 1

. Freiburg 6 3 2 0 1 5 4 1

8. Werder Bremen 5 3 1 2 0 4 3 1

9. Union Berlin 5 3 1 2 0 2 1 1

10. Stuttgart 4 3 1 1 1 7 7 0

11. Augsburg 4 3 1 1 1 5 7 -2

12. Wolfsburg 3 3 1 0 2 5 5 0

13. B. Mönchengladbach 3 3 1 0 2 5 6 -1

14. Hoffenheim 3 3 1 0 2 5 9 -4

15. Mainz 2 3 0 2 1 5 6 -1

16. Bochum 0 3 0 0 3 1 5 -4

17. St Pauli 0 3 0 0 3 1 6 -5

18. Holstein Kiel 0 3 0 0 3 3 11 -8

dwi/nr/dmc/iga/dr/cb

BORUSSIA DORTMUND