Com um gol em cada tempo, Chapecoense e Criciúma empatam o clássico catarinense pela Série B

No clássico dos opostos de Santa Catarina, Chapecoense e Criciúma empataram por 1 a 1 na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo, com Tiago Marques, mas viu a Chapecoense chegar ao empate com Neto, no começo da segunda etapa.

O resultado foi ruim para ambos em relação à tabela. Com a igualdade no placar, cada time ganhou um ponto. O Criciúma chegou a 24 pontos e perdeu a chance de dormir no G-4, zona de acesso. Já a Chapecoense, chegou a 11 pontos e desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento.

Mesmo jogando como visitante, o Criciúma se impôs diante da frágil Chapecoense. Logo nos primeiros minutos, Felipe Mateus recebeu na área e obrigou João Paulo a fazer a intervenção. Após o susto, os donos da casa começaram a equilibrar o duelo, respondendo com uma bola na trave de Neto. O duelo catarinense era movimentado, com as duas equipes buscando o ataque.

Com mais posse, o Criciúma foi quem tirou o zero do placar. Em bela jogada coletiva, Felipe Mateus deu belo passe para Tiago Marques, dominar e bater no canto esquerdo, aos 31 minutos. O gol animou os visitantes. Antes da ida para os vestiários, João Paulo fez grande defesa em chute de Felipe Mateus, evitando um maior prejuízo para a Chapecoense.

A Chapecoense voltou mais ofensiva no segundo tempo. Com a entrada de Maxwell, os donos da casa ganharam mais velocidade no ataque e não demorou muito para o empate vir a acontecer. Maxwell fez grande jogada individual e cruzou para Neto, que apareceu livre na segunda trave para completar para as redes, aos 14 minutos. Antes, Marcelo Hermes já havia salvo o Criciúma ao tirar em cima da linha a cabeçada de Alisson Farias.

Com a igualdade no placar, o clássico ficou lá e cá. Com mais qualidade na hora de definir as jogadas, o Criciúma por pouco não voltou à frente do placar, mas a cabeça de Walisson Maia explodiu no travessão. A pausa da Data Fifa foi benéfica para o preparo físico dos times, que mantiveram uma alta intensidade até o final da partida. Apesar do volume e da busca pelo gol, o clássico acabou empatado por 1 a 1, resultando em péssimo resultado para ambos, em relação a tabela da Série B.

A dupla volta a campo às 19h de terça-feira, abrindo a 14ª rodada da Série B. No Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma recebe o CRB, enquanto na Arena Condá a Chapecoense encara o Sport.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 CRICIÚMA

CHAPECOENSE – João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti (Bruno Vinícius), Pablo Oliveira (Pablo Siles) e Neto (Bruno Nazário); Richard (Maxwell), Alisson Farias e Ribamar (Lucas Alves). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRICIÚMA – Alisson; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wallison Maia e Marcelo Hermes; Léo Costa (Rômulo), Arilson, Ítalo (Miquéias) e Felipe Mateus; Fabinho (Wellinton Torrão) e Tiago Marques (Lohan). Técnico: Cláudio Tencatti.

GOLS – Tiago Marques, aos 31 minutos do 1º tempo (Criciúma); Neto, aos 14 minutos do 2º tempo (Chapecoense).

CARTÕES AMARELOS – Arilson, Léo Costa, Rodrigo e Felipe Mateus (Criciúma); Alisson Farias e Maxwell (Chapecoense).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA-MG).

RENDA – R$ 136.340,00.

PÚBLICO – 6.170 total.

LOCAL – Arena Condá, Chapecó (SC).





