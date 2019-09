Com um gol do brasileiro João Pedro, Cagliari bate Genoa pelo Campeonato Italiano

O atacante brasileiro João Pedro foi autor de um dos gols da vitória do Cagliari, por 3 a 1, sobre o Genoa, em casa, nesta sexta-feira, em jogo que abriu a quarta rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time chegou aos seis pontos, na oitava colocação, enquanto a equipe de Gênova permanece com quatro pontos, em 12.º lugar. A liderança é da Inter de Milão, com nove pontos.

Depois de um primeiro tempo sem gols, mas bastante movimentado e com as equipes acumulando oportunidades desperdiçadas, Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, abriu o placar, de cabeça, logo a um minuto.

Com um belo chute, o marfinense Christian Kouame empatou o jogo, aos 38 minutos. Mas na saída de bola, o colombiano Cristian Zapata fez o segundo para o Cagliari. E ainda havia tempo para o gol mais bonito da partida. João Pedro roubou a bola na intermediária de defesa do Cagliari, escapou em direção ao gol adversário e, com muita tranquilidade, definiu a vitória.

INGLÊS – Em outro confronto isolado do dia em outro torneio doméstico de elite na Europa, o Bournemouth assumiu a terceira colocação do Campeonato Inglês ao derrotar o Southampton, por 3 a 1, fora de casa, na abertura da sexta rodada. A equipe alcançou os dez pontos, enquanto o adversário segue com sete, em 11.º lugar.

Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, o holandês Nathan Ake subiu bastante para cabecear firme e abrir o placar. Em boa jogada pela esquerda, Harry Wilson ampliou para os visitantes.

Na segunda etapa, aos oito minutos, James Ward Prowse fez contra para os anfitriões. Mas todo o esforço do Southampton foi desperdiçado, aos 45 minutos, quando a sua zaga falhou e a bola sobrou livre para Callum Wilson tocar para o gol vazio.