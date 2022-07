Com um dia a mais de preparação e decisão perto de clássico, São Paulo conhece calendário da Copa do Brasil O jogo de volta na Arena Independência acontecerá dois dias antes de um encontro com o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro







O São Paulo conheceu na noite desta quarta-feira (20) os dias e horários que irá a campo para enfrentar o América-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O sorteio que definiu os próximos jogos aconteceu no ínicio desta semana, e além de definir os adversários, também determinou os mandos de campo.

O jogo de ida do Tricolor paulista acontecerá no estádio do Morumbi, já o de volta na Arena Independência, em Belo Horinzonte (MG).

Jogo de ida – 28/07

​

O primeiro duelo válido pelas quartas de final da competição acontecerá na próxima semana, no dia 28 de julho, às 20h. Em uma quinta-feira, o São Paulo encontrará o América-MG no estádio do Morumbi, onde busca abrir vantagem no placar para chegar com mais tranquilidade na decisão fora de casa.

Com a data, Rogério Ceni ganha um dia a mais de preparação. O que não acontecerá, por exemplo, com o Athletico-PR, o Flamengo, o Corinthians, e nem com o Atlético-GO, que jogam no dia 27.

Antes do encontro com o Coelho, o Tricolor paulista terá somente um jogo, neste sábado (23), em casa com o Goiás. Assim, caso folgue segunda, deve treinar na terça-feira e na quarta-feira. O jogo com o Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro, também acontece no estádio do Morumbi.

Depois de enfrentar o adversário da Copa do Brasil, volta a campo somente no domingo, dia 31, contra o Athletico-PR, no Estádio Joaquim Américo Guimarães, pelo Brasileiro.

Jogo de volta – 18/08

O jogo de volta, que será decisivo para determinar quem avança para as semifinais, coloca o São Paulo em uma situação mais complicada. Com quase três semanas de diferença do primeiro encontro, acontecerá no dia 18 de agosto, às 21h, na Arena Independência, em Minas Gerais.

Porém, este jogo está intercalado entre duas partidas complicadas do Tricolor paulista – ambas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

No dia 14 de agosto, quatro dias antes do encontro decisivo, joga com o Red Bull Bragantino, no estádio do Morumbi. O adversário é uma pedra no sapato do São Paulo.

Nesta temporada, o Tricolor não conseguiu nenhuma vitória contra a equipe de Bragança. A última vez que venceu foi abril do último ano, no Campeonato Paulista 2021, por 1 a 0.

Porém, o jogo sucessor do duelo com o Coelho é pior. No dia 20 de julho, dois dias depois da decisão, encara o Santos, em um clássico que será disputado na Vila Belmiro – ou seja, serão dois jogos difíceis fora de casa, com um intervalo de apenas dois dias.

Entretanto, o retrospecto recente da equipe de Ceni com o clube do litoral é positivo. Dos dois San-São deste ano, o clube do Morumbi saiu com vitória em ambos.

Tendo esse panorama e falando em prioridades, é provável que o São Paulo se dedique mais e se entregue melhor nos confrontos da Copa do Brasil.

Além do título inédito em toda a história do clube, a premiação seria de bom grado para os cofres do time. Quem erguer a taça, pode levar a bolada de mais de R$80 milhões.

