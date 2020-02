Com um a menos, Vitória segura pressão do Imperatriz e avança na Copa do Brasil

O Vitória fez uma partida muito aquém do esperado na noite desta terça-feira, mas mesmo assim conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar sem gols com o Imperatriz-MA, no estádio Frei Epifânio. A partida foi disputada na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

A classificação rubro-negra veio pela colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que dava ao clube baiano a vantagem do empate. O Vitória ainda embolsou mais R$ 650 mil de premiação. Na segunda fase, o time de Salvador vai encarar a equipe que passar do confronto entre Lagarto-SE e Volta Redonda-RJ, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Diante de um gramado pesado, o Vitória encontrou muitas dificuldades para imprimir seu ritmo e foi dominado pelo Imperatriz no primeiro tempo. Precisando do triunfo para avançar, o time da casa foi para cima. No entanto, não criou chances mais perigosas de gol diante da equipe comandada pelo técnico Geninho.

A estratégia do Vitória de atuar no contra-ataque acabou sendo sabotada pelas dificuldades no gramado ruim do Frei Epifânio. A situação foi praticamente a mesma no segundo tempo, quando o Imperatriz caiu de rendimento e o confronto perdeu em nível técnico. Poucos lances ofensivos animaram o torcedor local.

A situação ficou mais complicada para os visitantes quando Guilherme Rend recebeu o segundo cartão amarelo em lance bobo. Ele atrapalhou o reinício de jogo num lance de bola parada e foi expulso de jogo aos 37 minutos. O Vitória, então, precisou se segurar na defesa para conter o Imperatriz nos minutos finais do confronto.