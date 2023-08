Com um a menos, Vitória empata com o Atlético-GO e segue líder da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 20:17 Compartilhe

Com um a menos boa parte do duelo, pois perdeu Camutanga expulso com 24 minutos, o Vitória foi até melhor que o Atlético-GO, mas o 0 a 0 persistiu no Antônio Accioly, neste domingo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano segue líder da competição, aumentando a sua vantagem para três pontos para o segundo colocado.

Com o empate, o time nordestino chegou a 48 pontos, três a mais que o vice-líder Sport, que perdeu na rodada para o Ituano, por 2 a 1. Enquanto o Atlético-GO perdeu uma grande chance de colar no G4, ocupando a oitava colocação, com 38 pontos, a cinco do Juventude, quarto colocado, com 43.

Empurrado pela torcida que fez uma festa na sua recepção, o Atlético-GO começou o duelo contra o líder Vitória empolgado. O time goiano controlou a posse da bola nos primeiros minutos e apostando na bola longa, para chegar ao ataque. Em uma delas, Gustavo Coutinho girou sobre Camutanga e o zagueiro cometeu a falta. Por ser o último homem na defesa, o árbitro mostrou o vermelho direto, deixando o Vitória com um a menos, aos 24 minutos de jogo.

Mesmo com um a menos, foram os visitantes que tiveram a melhor chance do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, João Victor cabeceou no travessão goiano. O Atlético-GO não conseguiu traduzir em finalização a sua superioridade numérica em campo. Mesmo ocupando o campo de ataque, o time de Jair Ventura pouco produziu, chegando apenas em chutes de foda da área, facilmente defendido por Lucas Arcanjo.

Querendo se aproveitar de um jogador a mais, o Atlético-GO foi para cima do Vitória na segunda etapa. Trocando passes no campo de ataque, o time goiano empurrava o adversário no campo de defesa e começou a empilhar chances. Dodô recebeu belo passe e bateu cruzado, tirando tinta da trave. Depois foi a vez de Luiz Fernando assustar, em chute de bate-pronto. E por fim, Alix Vinicius cabeceou para boa defesa de Lucas Arcanjo.

O Vitória procurou explorar a bola parada. Zeca cobrou a falta venenosa e o goleiro Ronaldo fez uma sequência de defesas. No rebote, Wagner Leonardo encheu o pé à queima roupa e o goleiro pegou. Deitado, ainda deu tempo de Ronaldo espalmar o chute de João Victor. Após o lance, o jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados. Nos acréscimos, o Atlético-GO foi para o tudo ou nada, mas esbarrou na ineficiência do ataque, somado a bem postada defesa do Vitória, que segurou o empate até o final.

Na próxima rodada, o Vitória entra em campo na sexta-feira, às 19h15, contra o Mirassol, no Barradão. Já o Atlético-GO atua no sábado, quando visita o Avaí, às 15h30, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 VITÓRIA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron (Alix Vinicius) e Lucas Esteves (Rhaldney); Matheus Sales (Airton), Baralhas e Dodô (Matheus Peixoto); Shaylon, Luiz Fernando (Kelvin) e Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu (Marco Antônio), Matheus Trindade, Thiago Lopes (José Hugo) e Matheuzinho (Matheus Gonçalves); Iury Castilho (Oswaldo) e Léo Gamalho (João Victor). Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS – Dudu, Marco Antônio, Matheus Gonçalves e Iury Castilho (Vitória); Airton e Diogo Loureiro (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Camutanga (Vitória).

ÁRBITRO – André Luiz Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 91.960,00.

PÚBLICO – 10.256 total.

LOCAL – Antônio Accioly, em Goiânia (GO).





