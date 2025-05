Com um a menos, São Paulo empata no fim com Libertad (1-1) e vai às oitavas da Libertadores

O São Paulo superou uma expulsão logo no início da partida e conquistou um emocionante empate por 1 a 1 em casa com o Libertad do Paraguai nesta quarta-feira (14), garantindo assim a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O time paulista jogou com um homem a menos no estádio do Morumbi desde os 16 minutos.

Alisson foi expulso por uma entrada dura com a sola da chuteira em Marcelo Fernández.

O árbitro colombiano Carlos Betancur ignorou as reclamações do técnico argentino do São Paulo, Luis Zubeldía e mostrou o cartão vermelho direto.

Os gols só saíram no segundo tempo. Gustavo Aguilar colocou o Libertad na frente com uma cabeçada (73′) desviando um cruzamento de Iván Ramírez.

E o empate veio no fim do tempo regulamentar (90′) graças a uma jogada individual do jovem Lucca, de 17 anos.

Em uma partida com poucas chances criadas, brasileiros e paraguaios chegaram a um empate que acabou sendo conveniente para as duas equipes nesta quinta rodada da fase de grupos.

O São Paulo chegou aos 11 pontos e reforçou sua liderança do Grupo D. Já o Libertad, com 8 pontos, mantém boas chances de avançar e fecha a fase em casa contra o peruano Alianza Lima.

Alianza (4 pontos) e Talleres (1) se enfrentam nesta quinta-feira em Córdoba pela quinta rodada.

O ex-jogador do Chelsea Oscar foi titular no São Paulo, assim como o ex-jogador do Bayern de Munique Roque Santa Cruz no Libertad, mas as estrelas veteranas tiveram pouco impacto em um jogo marcado por faltas excessivas.

Escalações:

São Paulo: Rafael (cap) – Cédric Soares (Luciano 77′), Enzo Díaz, Alan Franco, Ruan Tressoldi (Arboleda 46′) – Lucas Ferreira (Lucca 85′), Alisson, Oscar (Pablo Maia 66′), Marcos Antonio, Ferreira (Ferraresi 66′) – Andre Silva. Técnico: Luis Zubeldia.

Libertad: Rodrigo Morinigo – Ivan Ramirez, Diego Viera, Thomas Gutierrez, Matias Espinoza Acosta – Marcelo Fernández (Adrian Alcaraz 67′), Lucas Sanabria (Hugo Martínez 57′), Álvaro Campuzano (Angel Lucena 90’+4), Hernesto Caballero Benítez, Alexis Fretes (Lorenzo Melgarejo 57′) – Roque Santa Cruz (cap) (Gustavo Aguilar 67′). Técnico: Sergio Aquino.

