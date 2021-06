Com um a menos, Inter bate Bahia e conquista primeira vitória no Brasileirão

Neste domingo, 13, o Bahia recebeu o Internacional no Estádio Pituação, em Salvador. As equipes se encontraram pela 3ª rodada do Brasileirão Série A. Tentando se recuperar dos maus resultados, o Colorado conseguiu abrir o placar em gol de pênalti. Além disso, teve um jogador expulso no início da segunda etapa. Mesmo assim, o time venceu por 1 a 0.

Depois da partida, o Bahia enfrenta o Ceará, pela 4ª rodada do Brasileirão, na quinta-feira, 17. O jogo acontece no Castelão, casa do Vozão. Enquanto isso, o Internacional segue sua recuperação. O Colorado recebe o Atlético-MG, no Beira-Rio. O confronto é na quarta-feira, 16.

COMEÇO TRUNCADO

Ainda nos primeiros minutos, o Bahia pouco criou. O time acabou errando muitos passes e desperdiçou chances para criar jogadas de perigo. Da mesma forma, o Internacional sequer chegou perto do gol de Matheus Teixeira. A primeira jogada do Tricolor Baiano foi aos 3. Thaciano recebeu dentro da área e finalizou de primeira. Sem perigo, a bola foi para fora.

O jogo seguiu bastante truncado. Em um das chances dos donos da casa, Matheus Bahia puxou contra-ataque pela esquerda, vencendo em velocidade a marcação de Yuri Alberto. O lateral-esquerdo invadiu a área, mas Lucas Ribeiro apareceu na cobertura e afastou. Na resposta, Taison puxou o contra-ataque, tentando o passe para Yuri Alberto, que estava impedido.

EQUILÍBRIO PREDOMINANTE

O equilíbrio seguiu presente na partida. O Internacional até tinha maior posse de bola, mas com o tempo foi se deixando levar pelo Bahia, que conseguiu igualar o controle das jogadas. Aos 20, o Tricolor teve uma boa chance. Rossi foi acionado pela direita e cruzou para Gilberto. O atacante tentou o toque de letra, mas o árbitro já tinha paralisado o lance. Como resposta, Edenílson cobrou falta da direita para a área. A bola saiu baixa e ficou com a zaga baiana. Na sequência, Galhardo foi acionado no ataque, mas estava impedido.

PÊNALTI E GOL COLORADO

Aos 28′, Taison aproveitou erro na saída de bola do Bahia e pifou Edenílson. O meia tentou driblar o goleiro Matheus Teixeira, que derrubou o jogador do Colorado dentro da área. O juiz assinalou pênalti. Edenílson foi para a marca da cal e mandou para o fundo da rede, cobrando com categoria no ângulo.

No final da etapa, Daniel operou um verdadeiro milagre. Rodriguinho encontrou Gilberto dentro da área, na cara do goleiro colorado. O centroavante mandou uma bomba, mas o arqueiro fechou o gol em uma grande defesa. Na sequência, Rossi foi acionado dentro da área, mas não conseguiu dominar. Daniel ficou com a bola.

VOLTA MOVIMENTADA

O começo do segundo tempo foi agitado. Com dois cartões em menos de dois minutos, foi questão de minutos para Lucas Ribeiro levou vermelho por lance com Rossi. Foi o terceiro zagueiro colorado expulso em três jogos. Mesmo com um a menos, o Colorado teve grande chance aos 14. Dentro da área, Heitor foi acionado e bateu cruzado. A bola passou na frente do gol, mas saiu com muito perigo após desvio em Matheus Teixeira.

O Bahia teve uma grande chance aos 20. Em jogada, Rodriguinho teve espaço e arriscou de fora da área. Daniel fez a defesa. Como resposta, o Inter teve duas boas chances com Edenílson, que aproveitou falha da defesa do Bahia, mas mandou para fora, e Yuri Alberto, que, na cara do gol, finalizou forte e em cima do goleiro.

ÚLTIMAS CHEGADAS

O Bahia, com um a mais em campo, tentou. Aos 35, Thonny Anderson recebeu na entrada da área, contudo finalizou direto para fora. Três minutos depois foi a vez de Matheus Galdezani, que dominou com liberdade pelo meio e tentou o chute, mandando direto para fora.

Atrás do placar, o Bahia seguiu pressionando na busca pelo empate. Daniel tentou o lançamento para a área, na direção de Oscar Ruiz. No entanto, a bola ficou com o goleiro do Inter. Aos 48, Renan Guedes apareceu no segundo poste e finalizou. Daniel fez a defesa, mandando para escanteio.

FICHA TÉCNICA​

Bahia 0 x 1 Internacional

Estádio: Pituaçu, em Salvador

Data: 13 de junho de 2021, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

Assistentes: Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro

Cartões amarelos: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Matheus Bahia e Thonny Anderson (Bahia); Yuri Alberto, Taison e Léo Borges (Internacional)

Cartões vermelhos: Lucas Ribeiro (Internacional)

GOL: Edenílson (30’/1ºT) (0-1)

BAHIA (Dado Cavalcanti)

Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba, 10’/2ºT); Thaciano (Thonny Anderson, 10’/2ºT), Patrick (Matheus Galdezani, 10’/2ºT) e Daniel; Rossi (Maycon Douglas, 38’/2ºT), Gilberto e Rodriguinho.

INTERNACIONAL (Osmar Loss)

Daniel; Heitor (Caio Vidal, 25’/2ºT), Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges; Johnny; Edenilson, Patrick e Taison (Mauricio, 42’/2ºT); Yuri Alberto (Rodrigo Lindoso, 24’/2ºT) e Thiago Galhardo (Zé Gabriel, 9’/2ºT).

