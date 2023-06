Com um a menos, Fluminense bate Bahia de virada no Maracanã e se mantém na briga pela liderança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 20:53 Compartilhe

Com grande atuação de Lelê e Fábio, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante empilhou chances desperdiçadas no primeiro tempo, mas se redimiu na etapa final com o gol que pavimentou a virada do time carioca, enquanto o goleiro assegurou o resultado mesmo com um jogador a menos, após expulsão direta do zagueiro Nino por entrada forte em Vinicius Mingotti.

Herói da virada, Gabriel Pirani celebrou a vitória na saída do gramado, principalmente pela circunstância adversa que o jogo apresentou: “A vitória é importante, mas temos que valorizar ainda mais por tudo que aconteceu no jogo”, pontuou o meia, que completou: “Eu vinha fazendo funções que eu não estava acostumado, joguei de lateral esquerdo, então eu também vinha ajudando o time mesmo sendo longe do ataque. Mas hoje eu pude voltar a minha posição e voltar a fazer o gol.”

O resultado mantém o Fluminense na briga pelas primeiras posições, com 21 pontos. O Bahia, que vinha de uma vitória importante contra o Palmeiras no meio de semana, se mantém com 12 pontos e pode voltar para a zona de rebaixamento ao final da rodada, a depender de outros resultados.

Precisando vencer para garantir a liderança do Grupo D na Copa Libertadores, o Fluminense volta a campo na terça-feira novamente no Maracanã, às 21 horas, contra o Sporting Cristal pela última rodada da primeira fase. Já o Bahia tem compromisso só no próximo sábado, às 18h30, contra o Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim que a bola rolou, em menos de 10 minutos, o time de Fernando Diniz criou pelo menos três grandes chances de abrir o placar do jogo. Já na primeira volta do ponteiro, Danilo Fernandes saiu jogando mal e deu a bola nos pés de Lelê, que bateu em cima do goleiro. O atacante ainda pegou o rebote e tentou de cabeça, mas a marcação tirou em cima da linha.

Na sequência, aos 4, Keno cortou a marcação pela esquerda e acertou um lindo cruzamento, mas Lelê testou em cima do goleiro. Mantendo o tradicional estilo de troca de passes, o Fluminense chegou novamente com 9 minutos, em uma bela trama pela direita, a bola sobrou limpa para Marcelo na marca do pênalti e o lateral soltou uma bomba, para grande defesa do adversário.

O Bahia finalmente respondeu aos 19 minutos em contra-ataque rápido pela esquerda. Thaciano encontrou espaço e cruzou na medida para Cicinho, que dominou no peito e finalizou com força, mas por cima do gol. A proposta do clube baiano era de progredir em velocidade e pegar a marcação carioca desmontada, enquanto o Fluminense dominava as ações do jogo, mas sem vencer o goleiro Danilo Fernandes.

Na segunda grande chance criada, aos 27 minutos, o Bahia finalmente abriu o placar no Maracanã. Kayky partiu em velocidade e cruzou na medida para Vinícius Mingotti, que passou nas costas de Marcelo e finalizou no contrapé do Fábio. A situação complicou ainda mais para o Fluminense aos 36. O zagueiro Nino, recém convocado para a Seleção Brasileira, chegou atrasado em Mingotti e recebeu cartão vermelho direto.

Herói da primeira etapa, Danilo Fernandes precisou ser substituído por Mateus Claus debaixo da meta. Com apenas três minutos do segundo tempo, o reserva não conseguiu evitar o gol de empate do Fluminense. Cicinho foi cortar para frente, mas pegou muito mal na bola e ela sobrou livre para Lelê, que cabeceou por cima do goleiro baiano e fez a festa no Maracanã.

Novamente com um início frenético, o Fluminense virou o jogo com apenas seis minutos. Gabriel Pirani fez uma linda tabela com Keno pela esquerda, avançou nas costas da marcação e bateu no canto com força. O auxiliar chegou a marcar impedimento, mas o árbitro de vídeo validou corretamente o lance. Com um a mais e atrás no placar, o Bahia precisou se lançar mais para buscar o resultado.

Com uma postura mais defensiva e já sentindo o cansaço da sequência de jogos, o Fluminense passou a jogar no contra-ataque e Pirani quase ampliou aos 32 minutos, mas mandou no travessão. A torcida carioca ainda viu o goleiro Fábio realizar duas espetaculares defesas na reta final para garantir a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 BAHIA

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo (Felipe Andrade); Martinelli, Lima e Gabriel Pirani (Guga); Arias, Lelê (Cano) e Keno (Ganso). Técnico: Eduardo Barros (interino).

BAHIA – Danilo Fernandes (Mateus Claus); Cicinho (André), Kanu, Vitor Hugo e Jhoanner Chávez; Acevedo, Rezende (Daniel), Kayky (Arthur Sales) e Cauly; Thaciano e Vinicius Mingotti. Técnico: Renato Paiva.

GOLS – Vinícius Mingotti, aos 27 minutos do primeiro tempo; Lelê aos 3 e Gabriel Pirani aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Xavier (Fluminense).





CARTÃO VERMELHO – Nino (Fluminense).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF).

RENDA – R$ 1.006.764,50.

PÚBLICO – 24.507.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

