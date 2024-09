Com um a menos, Espanha goleia Suíça (4-1) em sua 1ª vitória na Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2024 - 18:24 Para compartilhar:

A Espanha, campeã da Euro-2024, goleou (4-1) em sua visita à Suíça pela segunda rodada da Liga das Nações, competição em que defende o título, neste domingo (8) em Genebra, numa partida em que disputou 70 minutos com 10 jogadores após a expulsão de Robin Le Normand.

Com a vitória contundente, a Espanha, que iniciou a Liga das Nações com um empate sem gols contra a Sérvia, em Belgrado, chega a quatro pontos e se aproxima da Dinamarca, que é líder do grupo A4 com duas vitórias.

Numa noite chuvosa, com um campo em más condições, a Espanha, dinâmica e explosiva desde o início, encaminhou a vitória com gols logo cedo de Joselu (aos 4 minutos) e Fabián Ruiz (13′), que voltaria a marcar na reta final (77′). Ferran Torres fechou o placar pouco depois (80′).

A Suíça chegou a diminuir a diferença antes do intervalo através de Zeki Amdouni (41′), mas não conseguiu dar continuidade à reação na segunda etapa.

– Yamal e Williams voltam a brilhar –

Os dois primeiros gols espanhóis foram marcados pelas novas estrelas de ‘La Roja’.

No primeir Lamine Yamal, a joia de 17 anos, driblou para chegar à linha de fundo e alçou na cabeça de Joselu, que teve que esperar alguns instantes para comemorar o gol após o goleiro Gregor Kobel tirar a bola de dentro do gol.

O segundo gol veio num contra-ataque de Nico Williams – após recuperação e passe de Lamal -, com Fabián Ruiz atento para aproveitar a rebatida de Kobel no chute de Williams.

Muita coisa aconteceu em pouco tempo em Genebra e aos 20 minutos a campeã europeia ficou com dez jogadores devido à expulsão de Robin Le Normand, após cometer falta como último defensor em Breel Embolo, que avançava na direção do gol de David Raya.

O técnico espanhol Luis De la Fuente decidiu substituir o meio-campista Pedri para colocar outro zagueiro e preencher a lacuna deixada por Le Normand. Dani Vivian foi o escolhido (28′).

A Espanha, que sabe jogar com velocidade, teve várias chances apesar da inferioridade numérica. Yamal (30′), Joselu (33′) e Williams, que avançou em outro contra-ataque (39′), não conseguiram marcar o terceiro.

– Ferran Torres entra e marca –

A Suíça conseguiu marcar, através de Zeki Amdouni, que aproveitou uma bola na pequena área.

Amdouni, de 23 anos e contratado nesta temporada pelo Benfica, acertou o travessão numa cobrança de falta (25′).

Após o intervalo, De La Fuente tirou Yamal, seu principal jogador no primeiro tempo, para colocar outro jogador do Barcelona, Ferran Torres, que também teve seu grande momento.

Com um a menos e diante de um adversário de alto nível, a Espanha recuou para administrar o resultado, esperando que a velocidade do seu ataque lhe desse a opção de fechar a partida.

E foi o que aconteceu. Ferran Torres deu um passe longo pela direita que foi finalizado por Fabián.

O próprio Torres, cirúrgico em outro contra-ataque, fechou a festa espanhola em Genebra.

pm/dr/aam