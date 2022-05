Com um a menos desde o 1º tempo, Operário arranca empate contra CSA André Lima recebeu o segundo cartão amarelo aos 38 minutos





Neste sábado (14), o Operário-PR ficou com um jogador a menos por mais de 50 minutos contra o CSA, atuando fora casa, pela sétima rodada da Série B, e conseguiu segurar o empate até o fim.

Com o resultado, o Fantasma fica na oitava colocação, com nove pontos. Por sua vez, o CSA amarga a antepenúltima colocação, com sete.

SEM GOLS!

O primeiro tempo começou lento, mas aos poucos foi pegando no tranco. Lucas Marques recebeu de fora da área, soltou uma bomba e Vanderlei defendeu de manchete. Os mandantes estavam melhores na partida e tiveram melhores ações ofensivas.

O clube alagoano aproveitou bem as laterais, com Lucas Marques pela direita e Osvaldo pela esquerda, mas sem conseguir fazer o goleiro Vanderlei trabalhar com mais rigor. Aos 38 minutos, André Lima, do Operário, cometeu falta dura e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

No fim, Diego Renan bateu escanteio, Werley subiu de cabeça e a bola passou perto do poste direito. Em seguida, Osvaldo invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, para fora.

NADA MUDOU!

Na volta do intervalo, o CSA foi pra cima em busca da vitória. Osvaldo soltou uma bomba de fora e Vanderlei deu um tapa para escanteio. Mais tarde, Rodrigo Rodrigues roubou a bola, rolou no meio para Luiz Henrique, o meia bateu firme e a bola passou perto.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CSA 0x0 Operário-PR

Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas-AL

Data/horário: 14/05/2022 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA) Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Assistente 2: Edevan de Oliveira Pereira (BA) Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) Assistente VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

Cartões amarelos: André Lima, Thales (Operário-PR), Osvaldo, Igor, Diego Renan (CSA)

Cartões vermelhos: André Lima (Operário-PR)

GOLS: –

CSA – Técnico: Mozart

Carné; Lucas Marques, Lucão, Werley e Diego Renan (Ernandes 18’/2T); Giva Santos (Yann Rolim 10’/2T), Lourenço (Luiz Henrique 18’/2T) e Gabriel; Didira (Igor 10’/2T), Osvaldo e Bruno Mezenga (Rodrigo Rodrigues 18’/2T).

Operário-PR – Técnico: Claudinei Oliveira

Vanderlei, Arnaldo (Thomaz 34’/2T), Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Ricardinho, Marcelo (Giovanni Pavani 21’/2T) e Reina (Felipe Garcia 12’/2T); Silvinho (Lucas Mendes – intervalo) e Paulo Sérgio (Júnior Brandão 34’/2T).

