Com um a menos, Criciúma vence o ABC e assume a liderança provisória da Série B

Com um jogador a menos por praticamente 80 minutos, o Criciúma venceu o ABC, por 1 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, e assumiu provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 16ª rodada. Fellipe Mateus fez o único gol do jogo.

Foi o quinto jogo sem derrota e a terceira vitória consecutiva do Criciúma, que assumiu a liderança, com 33 pontos. Dois pontos a mais que Vila Nova (vice-líder) e Sport (terceiro colocado), ambos que ainda jogarão na rodada.

Já o ABC perdeu a chance de emplacar a segunda vitória consecutiva e permaneceu na lanterna, com dez pontos. São apenas duas vitórias em 16 jogos, em um aproveitamento muito ruim de apenas 20%.

O primeiro tempo começou com o ABC pressionando o Criciúma e criando boas chances de abrir o placar com Thonny Anderson e Romário. A situação do time potiguar ficou ainda melhor aos 16 minutos, quando Júnior Todinho recebeu falta de Walisson Maia e o zagueiro adversário acabou expulso.

Contudo, mesmo com um jogador a mais, o ABC teve dificuldades de passar pela marcação e viu o Criciúma sair na frente no marcador, após Afonso fazer pênalti em Fabinho. Aos 31 minutos, Fellipe Mateus cobrou com a perna canhota e deslocou o goleiro, balançando as redes.

No segundo tempo, o ABC manteve o ritmo ofensivo pelo empate. Logo aos oito minutos, após cruzamento da direita, Matheus Anjos ganhou pelo alto e cabeceou no canto esquerdo, obrigando Gustavo fazer boa defesa. O Criciúma voltou da mesma forma: esperando os contra-ataques.

Conforme o tempo foi passando, o ABC se viu ainda mais pressionado. Aos 30 minutos o empate ficou mais próximo, quando Jean Patrick arriscou de longe e a bola explodiu no travessão. Na sobra, Júnior Todinho tentou completar de cabeça, mas mandou mal e nas mãos do goleiro.

A pressão seguiu até o final e prevaleceu a forte marcação do Criciúma, com importante vitória do novo líder provisório do campeonato.

O ABC volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Juventude, às 11 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Criciúma, na quinta-feira, receberá o Guarani, às 20 horas, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 X 1 CRICIÚMA

ABC – Simão; Gedeílson, Afonso, Genílson e Romário (Welliton); Ramon (Jean Martim), Wallace (Wallyson), Fábio Lima, Thonny Anderson (Felipe Garcia) e Matheus Anjos (Jean Patrick); Júnior Todinho. Técnico: Allan Aal.

CRICIÚMA – Gustavo (Alisson); Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Miqueias, Léo Costa (Rayan) e Arilson; Fabinho (Rômulo), Felipe Vizeu (Tiago Marques) e Fellipe Mateus. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Fellipe Mateus, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM).

CARTÕES AMARELOS – Genílson e Habraão (ABC); Gustavo (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO – Walisson Maia (Criciúma).





PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

