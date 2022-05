Com um a menos, Corinthians suporta pressão do Boca Juniors, empata e mantém topo

O Corinthians arrancou um empate por 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera, nesta terça-feira, e praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Lidera o Grupo E com oito pontos e se classifica com uma simples vitória sobre o Always Ready, da Bolívia, na próxima semana (dia 26). E tem grandes chances de fechar a fase como primeiro da chave.

O jogo foi bastante disputado, com as conhecidas confusões entre brasileiros e argentinos. Mas a repudiar mesmo, só nova atitude reprovável, e deplorável, de um torcedor do Boca, que antes do início do jogo de ontem foi filmado na arquibancada da Bombonera fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians – cerca de 3 mil fiéis foram ao estádio. Imitou um macaco.





Para neutralizar e tirar o entusiasmo do Boca, o técnico Vítor Pereira montou uma linha defensiva com cinco jogadores – os três zagueiros, Robson Bambu, João Victor e Raul Gustavo; e os dois alas, Lucas Piton, pela direita, e Fábio Santos. Isso atraia os argentinos para seu campo, mas eles não conseguiam concluir jogadas.

O Corinthians tinha dificuldade para sair da defesa. Até que depois de 15 minutos o Alvinegro conseguiu uma escapada e um escanteio. Na cobrança de Maycon, Du Queiroz disputou com a zaga e Raul Gustavo, meio sem querer, ajeitou para o volante chutar de pé esquerdo no canto esquerdo. Primeiro gol de Du Queiroz em seu 41.º jogo pelo time principal do Corinthians.

O problema foi que depois do gol, o Corinthians não soube explorar a vantagem para tentar aumentá-la. O time se retraiu muito, dando campo ao Boca. O time argentino passou a atacar bastante, empurrando os brasileiros para dentro de sua própria área. Quase marcou com Salvio e pouco depois chegou ao empate como consequência da pressão.

Em mais uma bola levantada na área, Raul Gustavo afastou mal, Maycon perdeu uma disputa pelo alto e a bola sobrou para Benedetto bater cruzado para superar Cássio.

A etapa final começou com o Corinthians se atrapalhando seguidamente na saída de bola. Em uma dessas ocasiões, Salvio só não virou porque Cássio saiu e fez grande defesa.

MUDANÇAS

Só dava Boca e Vítor Pereira resolveu mexer logo. Colocou Renato Augusto, Cantillo e Mantuan nos lugares de Willian, Maycon e Bambu, respectivamente. Desfez os três zagueiros, Piton passou a ocupar a lateral-direita e abriu Mantuan e Gustavo pelos lados no ataque. E com Renato no meio, o objetivo era sair da pressão e ficar um pouco com a bola.

Deu certo por alguns minutos. Mas o jogo ficou tumultuado e, numa das brigas, Cantillo agrediu Pol Fernández e foi expulso, 11 minutos depois de entrar em campo – Vítor Pereira se meteu na confusão e também levou vermelho.

A partir daí, o Boca, para quem a vitória era muito importante por jogar em casa e por sua situação na tabela, retomou a pressão. Ao Corinthians restou tentar se defender com a raça característica, ganhando tempo e segurando a bola sempre que possível. Foi um sufoco. Mas conseguiu.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 1 X 1 CORINTHIANS

BOCA JUNIORS – Rossi; Advincula, Esquerdoz, Zambrano e Fabra; Varela, Pol Fernández, Zeballos, Oscar Romero; Salvio, Ceballos (Vázquez) e Benedetto.

Técnico: Sebástian Battaglia.

CORINTHIANS – Cássio; Robson Bambu (Mantuan), João Victor e Raul Gustavo; Lucas Piton (Gil), Maycon (Cantillo), Du Queiroz, Willian (Renato Augusto) e Fábio Santos; Gustavo Mosquito e Jô (Junior Moraes). Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Du Queiroz, aos 16, e Benedetto, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Christian Ferreyra (URU).

CARTÕES AMARELOS – Jô, Robson Bambu, Renato Augusto, Gustavo Mantuan, Raul Gustavo e Fábio Santos (Corinthians), Benedetto, Varela e Esquerdoz (Boca Juniors).

CARTÃO VERMELHO – Cantillo (Corinthians).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – La Bombonera, em Buenos Aires.