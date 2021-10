Com um a menos, Chile vence Paraguai e põe fim em jejum de vitórias nas Eliminatórias Bereton e Isla, do Flamengo, marcaram os gols do triunfo chileno em Santiago. Com dez pontos, Roja esta a cinco do 5º lugar, que dá vaga na repescagem

Mais uma partida movimentou a 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Neste domingo, foi a vez de Chile e Paraguai se encontrarem no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no encerramento da jornada. Com uma grande pressão chilena, os donos da casa venceram por 2 a 0.

PRESSÃO CHILENA!



A partida começou com o Chile, que queria somar a sua segunda vitória na competição, pressionando a todo momento. No entanto, encontrou um Paraguai bem fechado e que não deixava espaços para um possível ataque.

PRIMEIRA CHEGADA…

Com isso, o primeiro susto foi aos 12. Na jogada, Sánchez mandou para Isla, que cruzou para Breteton. Quando cabeceou, o atacante dividiu com Rojas. A bola subiu, e Antony Silva salvou. O árbitro também pegou falta de ataque no lance.

JOGO TRUNCADO!

​Depois dessa investida, as duas equipes apenas ficaram se estudando e tentando chegar com perigo à meta adversária. No entanto, paravam na defesa ou sequer chegavam ao ataque da outra seleção.

POR CIMA…

O Chile apareceu novamente aos 25. Na jogada, Isla, na entrada da área, mandou uma bomba. No entanto, a bola acabou indo por cima da meta dos paraguaios. Em quase 30 minutos, o Paraguai não tinha nem chegado ao ataque adversário.

ANTONY SILVA!

O goleiro paraguaio foi, mais uma vez, um dos destaques da partida. Aos 35, Sánchez levantou no primeiro pau. O jogador do Paraguai desviou contra o próprio gol. No reflexo, Antony Silva fez uma grande defesa, mandando para escanteio.

QUASE O PRIMEIRO!







Aos 38, mais uma chance de abrirem o placar. Em nova cobrança rasteira para trás, a bola foi cruzada no segundo pau. Paulo Díaz apareceu e conseguiu cabecear com perigo, parando em nova defesa de Silva.

VOLTA MOVIMENTADA!

O segundo tempo foi de maior intensidade em relação à primeira etapa do duelo. Assim, a primeira tentativa foi de Vidal. O meia recebeu na intermediária, cortou para o meio e tentou de fora. No entanto, a bola saiu longe.

GOL!

O gol foi questão de tempo. Com a pressão chilena, a seleção não tardou muito para abrir o placar na etapa. Aos 22, Sánchez mandou para Isla, que tocou para trás, onde Brereton estava. O jogador chegou bateu cruzado, para colocar o Chile na frente do marcador.

MAIS UM!

Quatro minutos depois, o segundo dos donos da casa. Sánchez deu o passe para Isla na área. O lateral aproveitou para cortar o marcador e finalizar rasteiro com a canhota, mandando no canto direito de Antony Silva, que nada pôde fazer.

PRIMEIRA EXPULSÃO

A situação ficou ainda mais dramática na sequência. O volante Charles Aranguíz deixou o braço em Romero. Assim, a arbitragem mostrou o cartão vermelho para o atleta, que foi para o vestiário mais cedo.

SEGUNDA EXPULSÃO

Cartão vermelho não era algo muito mostrado nas Eliminatórias. Antes da partida, tinha acontecido outras 12 vezes. Contudo, esta partida foi movimentada também neste sentido. Após tomar um amarelo, Alderete cometeu nova falta e também foi para o chuveiro mais cedo. Sem outros lances, o duelo terminou no 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Chile 2 x 0 Paraguai

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile)

Data e hora: 10/10/2021 – às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

VAR: Jhon Ospina (COL)

​Cartões amarelos: Charles Aránguiz, Jiménez e Brereton (Chile); Morel, Hernán Pérez e Alderete (Paraguai)

Cartões vermelhos: Charles Aranguíz (Chile); Alderete (Paraguai)

Gols: Bereton, aos 22’/2ºT (1-0); Isla, aos 26’/2ºT (2-0)

CHILE (Técnico: Martín Lasarte)

Bravo; Isla, Maripán, Paulo Díaz (Roco, aos ‘/2ºT) e Vegas; Pulgar, Charles Aránguiz, Vidal e Jiménez (Meneses, aos 16’/2ºT); Alexis Sánchez (Marcelino Núñez, aos 47’/2ºT) e Brereton.



PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)

Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Alderete e Arzamendia; Ángel Lucena, Morel (Richard Sánchez, aos 32’/2ºT), Hernán Pérez, Almirón e Ángel Romero (Óscar Cardozo, aos 32’/2ºT); Carlos González (Sanabria, aos 19’/2ºT).

