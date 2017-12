Com um a mais, Torino vence Lazio por 3 a 1

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – Fechando uma rodada decepcionante para os líderes do Campeonato Italiano, a Lazio perdeu do Torino em casa por 3 a 1, nesta segunda-feira (11), e desperdiçou a chance de se aproximar dos primeiros colocados na tabela.

A partida seguia disputada, com o time biancoceleste um pouco superior, até os 46 do primeiro tempo, quando o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) flagrou uma cabeçada de Ciro Immobile em Burdisso e deixou a Lazio com um a menos.

Logo aos nove da etapa complementar, Berenguer se aproveitou da vantagem numérica em campo e abriu o placar para o Toro. Cerca de 10 minutos depois, Rincón, em um belo chute de fora da área, ampliou o marcador.

Aos 24, os donos da casa reagiram e, graças a uma cavadinha do espanhol Luis Alberto, diminuíram a diferença. Mas não demoraria muito para Edera, em um chute da entrada da área, dar números finais à partida.

Parte da torcida da Lazio abandonou o Estádio Olímpico ainda antes do apito final, em protesto contra a arbitragem – a cabeçada de Immobile foi uma reação a um suposto pênalti não marcado para o clube biancoceleste.

Após os empates por 0 a 0 de Inter de Milão, Napoli, Juventus e Roma, a Lazio, na quinta posição, tinha a chance de se aproximar dos quatro primeiros colocados na Série A, mas acabou estacionando nos 32 pontos, três a menos que sua maior rival e a oito do time nerazzurro, que encabeça a tabela.

Já o Torino saltou para o oitavo lugar, com 23 pontos, e começa a sonhar com uma vaga na Liga Europa. (ANSA)