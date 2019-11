Com um a mais, Grêmio bate Inter em casa e segue na briga pelo G-4

O Grêmio “roubou” de vez a posição que era do arquirrival. No Gre-Nal 422, o Grêmio de Renato Gaúcho derrotou o Internacional por 2 a 0 e se firmou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O time da casa jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, após a expulsão do goleiro Marcelo Lomba.

Com o resultado, o Grêmio chegou a sua terceira vitória seguida, com 50 pontos. O Inter soma 46 e deixou o G-6, fora portanto da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

O Grêmio envolveu o Inter e foi superior durante todo o primeiro tempo. O cartão de boas-vindas veio aos três minutos. Em cobrança de escanteio de Alisson, Luciano cabeceou para grande defesa de Marcelo Lomba. O goleiro ainda segurou um forte arremate de Rafael Galhardo.

O Inter respondeu com Wellington Silva, mas foi o Grêmio quem acabou abrindo o placar. Aos 33 minutos, Alisson cobrou falta na cabeça de Pedro Geromel. O zagueiro ganhou de Rodrigo Lindoso e testou firme para o gol.

Em vantagem, o time da casa administrou o resultado e ficou muito perto de ampliar no início do segundo tempo, enquanto o Inter pouco produzia. Everton tabelou com Tardelli, invadiu a área, deu um corte seco para a esquerda e carimbou a trave.

A primeira polêmica do Gre-Nal aconteceu aos 5 minutos da segunda etapa. Em posição irregular, Luciano disparou em velocidade, mas parou em Marcelo Lomba. A bola voltou para o atacante, que recebeu um duro carrinho do goleiro. O camisa 12 do Inter acabou expulso e o impedimento do atacante gremista foi marcado. O técnico Zé Ricardo sacrificou o meia Guilherme Parede para a entrada do goleiro Danilo Fernandes.

Com um a mais, o Grêmio transformou o jogo de ataque contra defesa. O Inter foi empurrado para trás e levou sufoco. Aos 25, Matheus Henrique chutou para defesa de Danilo Fernandes. A sobra ficou com Diego Tardelli. Ele bateu em cima de Rodrigo Moledo e viu a bola caprichosamente seguir pela linha de fundo.

A pressão acabou dando resultado aos 32. Diego Tardelli recebeu no meio-campo e acionou Pepê pela esquerda. O atacante rolou para Rômulo. O volante deu por cobertura para marcar um golaço. A bola bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes de Danilo Fernandes.

O terceiro gol só não saiu por detalhe. Aos 40 minutos, Tardelli pegou a bola de D’Alessandro e deu para Everton. O atacante chutou para defesa de Danilo. Na sobra, Matheus Henrique ficou no milagre do goleiro, que evitou um placar mais elástico.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Ceará na quinta-feira, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No mesmo dia, às 21h, o Grêmio recebe o CSA na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 x 0 INTERNACIONAL

GRÊMIO – Paulo Victor; Rafael Galhardo (Léo Moura), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Rômulo), Matheus Henrique e Diego Tardelli; Alisson, Luciano (Pepê) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Bruno (Patrick), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Neilton (D’Alessandro); Guilherme Parede (Danilo Fernandes), Paolo Guerrero e Wellington Silva. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS – Pedro Geromel, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Cortez e Maicon (Grêmio); Edenílson e Patrick (Inter).

CARTÃO VERMELHO – Marcelo Lomba (Inter).

RENDA – R$ 1.778.772,00.

PÚBLICO – 40.618 pagantes.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).