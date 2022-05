Com um a mais, Cruzeiro faz gol no fim, vence o Criciúma e se isola na liderança da Série B Em rodada marcada por derrotas de Sport e Bahia, Cruzeiro triunfa fora de casa e chega a seis vitórias seguidas na Série B

Nesta sexta-feira, 27 de maio, jogando fora de casa , o Cruzeiro venceu o Criciúma, pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Jajá. Com o resultado, a equipe celeste se isola na liderança da Série B, com 22 pontos ganhos. Já os catarinenses, estacionam no meio da tabela, com 10 pontos.





O JOGO:

Escalados com esquemas táticos “espelhados”, nos primeiros minutos de partida, Cruzeiro e Criciúma demostraram muita vontade, mas sem inspiração técnica. Por isso, a partida era truncada no setor de meio-campo, sem muitas finalizações.

A primeira decisão importante da arbitragem foi a expulsão de Léo Costa, da equipe catarinense. A partir daí, ao contrário do que se esperava, a tônica da partida continuou a mesma, com uma única diferença: a equipe da casa “abaixou” suas linhas de marcação, dando ainda menos espaço para o Cruzeiro, que, por sua vez, tomava decisões equivocadas.

No último lance da primeira metade de partida, outra polêmica envolvendo a arbitragem. Após uma das raras escapas do Criciúma e chute de Marquinhos Gabriel, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes abriu o placar. O lance, porém, foi impugnado pelo VAR, que identificou o toque de mão.

Na segunda etapa, até por ter um jogador a mais, o Cruzeiro se viu obrigado a controlar, ainda mais, as ações ofensivas da partida, crescendo de produção na partida.

O time da casa, por sua vez, ficava “encaixotado” no campo de defesa. Cláudio Tencati promoveu substituições para tornar o time ainda mais defensivo, deixando apenas Eduardo Melo, centroavante, isolado na frente.

Na reta final, de tanto pressionar, a Raposa chegou ao gol, com Jajá, nos acréscimos. O resultado marcou a sexta vitória celeste na Série B do Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMOS JOGOS:

Enquanto o Criciúma encara o Inter de Lages-SC, no próximo domingo, pela rodada de estreia da Série B do Campeonato Catarinense, o Cruzeiro enfrenta o Operário-PR, na sexta-feira, pela Série B.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRICIÚMA 0x1 CRUZEIRO

Data: 27 de maio de 2022

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Herliberto Hülse, Criciúma (SC)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (ambos do PR)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Oliveira (CRU), Gustavo (CRI), Marquinhos Gabriel (CRI), Geovane Jesus (CRU),

Cartões vermelhos: Léo Costa (CRI)

Gols marcados: Jajá, aos 47/2ºT (0-1)

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Cristovam, aos 26’/2ºT), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arlison e Marquinhos Gabriel (Lucas Xavier, aos 22’/2ºT); Rafael Bilú (Eduardo Melo, aos 26’/2ºT), Felipe Mateus (Marcos Serrato, aos 22’/2ºT), e Thiago Alagoano (Rômulo, aos 33’/1ºT).

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Geovane Jesus (Adriano, aos 37’/2ºT), Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos (Matheus Bidu-intervalo); Willian Oliveira, Neto Moura e Fernando Canesin (Luvannor, aos 19’/2ºT); Waguininho (Léo Pais-intervalo), Jajá e Edu (Rodolfo-intervalo).

