Com um a mais, Ceará perde pênalti e empata com o Avaí na Série B

Mesmo jogando em casa, na Arena Castelão, o Ceará não conseguiu vencer o Avaí na noite desta quarta-feira e empatou sem gols. As melhores chances foram do time da casa, que desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, com Erick, e ainda atuou com um jogador a mais na parte final do jogo, devido à expulsão de Natanael, do time catarinense. A partida foi válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a terceira partida sem vitória do Ceará, que agora tem 21 pontos. Apesar do resultado fora de casa, com um jogador a menos, ter sido bom para o Avaí, a situação do time ainda preocupa. Agora são nove jogos sem vencer, o que deixa o time com 11 pontos, na zona de rebaixamento.

O Avaí assustou logo no começo com cruzamento de Natanael, mas a bola foi para fora após desvio na zaga. O Ceará respondeu com Erick, que fez boa jogada na direita e chutou cruzado, também para fora. Outro bom lance do time cearense foi em chute de longe de Caíque, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

O principal lance do primeiro tempo aconteceu já na parte final, quando Nicolas foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Ceará. Na cobrança, aos 43, Erick bateu no seu canto direito, mas Alexander saltou muito bem e fez a defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará seguiu no ataque e o primeiro chute foi de Janderson, que passou rasteiro, perto da trave. Apesar de ter mais controle do jogo, os donos da casa não conseguiam criar muitas chances de gol.

A situação do Avaí ficou pior aos 29 minutos, quando o lateral-esquerdo fez falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, o Ceará exerceu forte pressão na reta final, enquanto o Avaí recuou e reforçou a marcação.

O Ceará teve boa chance em cobrança de falta. Jean Carlos cruzou, a defesa afastou e Guilherme Castilho ficou com o rebote na meia-lua. Ele chutou bem, mas a bola foi para fora. Na base do abafa, o Ceará teve um escanteio perigoso. A bola ficou viva na área e Vitor Gabriel cabeceou, mas Alexander apareceu novamente para espalmar no reflexo.

Apesar de oito minutos de acréscimos, o Ceará não conseguiu a vitória, deixando a torcida bem irritada, que vaiou o time e até entoou gritos de “fora Barroca”.

Os dois times voltam a campo já no final de semana pela 14ª rodada. No sábado, às 17h, o Avaí recebe o ABC na Ressacada, em Florianópolis (SC). No domingo, às 18h, o Ceará estará no Recife (PE), onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 0 AVAÍ

CEARÁ – Bruno Ferreira; Caíque, Tiago, Léo Santos e Willian Formiga (David Ricardo); Richardson (Guilherme Castilho), Zé Ricardo e Chay (Jean Carlos); Erick, Nicolas (Vitor Gabriel) e Janderson (Pedrinho). Técnico: Eduardo Barroca.

AVAÍ – Alexander; Thales Oleques, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Giva Santos (Wellington), Jean Cléber (Xavier) e Rafael Gava; Waguininho (Felipinho), Ricardo Bueno (Patiño) e Igor Dutra (Gustavo Santos). Técnico: Gustavo Morínigo.

CARTÕES AMARELOS – Erick e Guilherme Castilho (Ceará). Natanael, Wellington e Felipinho (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Natanael (Avaí).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.





LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

