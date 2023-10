Com um a mais, Botafogo-SP vence o Guarani e sela a permanência na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 23:55 Para compartilhar:

No duelo paulista disputado em Campinas, o Botafogo levou a melhor sobre o Guarani nesta sexta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando com um a mais desde os 33 minutos do primeiro tempo, o time de Ribeirão Preto foi melhor em campo, mas só conseguiu o gol da vitória por 1 a 0, aos 45 minutos da segunda etapa, com Toró.

Esta vitória longe de casa deixou o Botafogo em 12º lugar e alcançou os 46 pontos, pontuação que garante a sua permanência na Série B em 2024. De outro lado, o Guarani vem perdendo fôlego na reta final, caindo para o sexto lugar, com 55 pontos, fora do G-4.

Podendo retornar à zona de acesso, o time campineiro começou propondo o jogo. Dominando a posse da bola, trocava passes, mas não conseguia progredir, ficando preso nas linhas e sendo pouco ofensivo. O Botafogo ficou mais retraído, em busca de explorar os espaços e armar os contra-ataques. Aos 33 minutos, Madruga recebeu em velocidade e Lucão ‘matou’ o contragolpe ao se enroscar com as pernas do atacante. Sob muitos protestos, o defensor levou o cartão vermelho direto, deixando os donos da casa com um a menos.

Mesmo em desvantagem, foi do lado do Guarani que surgiu a melhor chance. João Victor arriscou de longe, o goleiro Matheus Albino espalmou e Bruno José, com o gol aberto, mandou a bola de raspão no travessão. Na reta final, o jogo ganhou velocidade, com os rivais apostando em jogadas pelos lados do campo. Apesar de movimentada, a primeira etapa terminou sem as redes balançarem.

Na segunda etapa, o Botafogo começou a tirar proveito da sua vantagem dentro de campo. Acuando o Guarani no campo de defesa, o visitante começou a empilhar chances. Toró fez bela jogada individual e parou em Pegorari. Depois foi a vez de Tárik obrigar o goleiro a trabalhar. Sem conseguir ter a posse de bola, os donos da casa se desorganizaram e mal passavam do meio de campo.

Mesmo com volume ofensivo, o Botafogo não conseguia finalizar mais a gol. Quando tinha espaço, os chutes saiam sem direção. Na reta final, o Guarani foi para o tudo ou nada. Se lançando ao ataque, Pablo Thomaz arriscou de longe e Matheus Albino espalmou. Aproveitando o espaço, o Botafogo puxou o contra-ataque, que acabou com Toró, na pequena área, só empurrando a bola para as redes e marcando um gol importante aos 45 minutos,

Na busca pelo acesso, o Guarani encara o visita o Londrina, na próxima sexta-feira (dia 3), às 21h30, no Estádio do Café, no norte do Paraná. Enquanto isso, o Botafogo atua no sábado (dia 4), quando recebe o Ceará, às 17h, no estádio Santa Cruz, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 BOTAFOGO-SP

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno (Lucas Araújo), Matheus Barbosa e Régis (Wálber – Ivan Alvariño); Bruno José (Pablo Thomaz), João Victor e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Marcio Silva; Thassio (Lucas Cardoso), Tárik (Ivonei), Guilherme Madruga (Luiz Henrique), Mantuan, Osman (Edson Cariús) e Patrick Brey; Toró. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL – Toró, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diogo Mateus, Pablo Thomaz e Pegorari (Guarani); Tárik e Guilherme Madruga (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Lucão (Guarani).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA – R$ 169.239,00.

PÚBLICO – 8.479 total.





LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

