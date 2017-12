Com um a mais, Barcelona passa pelo Villarreal e volta a vencer no Espanhol

O Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Depois de dois empates consecutivos, o time catalão enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu derrotar o Villarreal por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 15ª rodada da competição.

O caminho da vitória só começou a ser desenhado aos 15 minutos da etapa final, quando a equipe catalã ficou com um jogador a mais. Raba cometeu falta dura em Busquets e recebeu o cartão vermelho, dificultado a situação do Villarreal.

Em vantagem numérica, o Barcelona encontrou mais espaço para furar a retranca adversária e abriu o placar com Suárez, aos 26 minutos, após uma bela triangulação. Messi tocou para o uruguaio, que deu para Alcácer e recebeu de frente para o goleiro. Suárez, então, driblou Asenjo e mandou para as redes.

Até então, o Barcelona encontrava bastante dificuldade para finalizar. O time catalão contou com o volante Paulinho entre os titulares mais uma vez. Mas o brasileiro teve atuação discreta e foi substituído por Aleix Vidal, quando o jogo ainda estava 0 a 0.

Messi marcou o segundo gol da partida após uma saída de bola errada da zaga adversária. Busquets recebeu o presente e passou para o argentino, que avançou, deixou dois defensores para trás e bateu firme na saída do goleiro.

O resultado levou o Barcelona aos 39 pontos, com cinco de vantagem sobre o Valencia, o segundo colocado. O arquirrival Real Madrid aparece apenas na quarta colocação, com 31, atrás do Atlético de Madrid, que tem 33.

O time de Messi volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, quando receberá o Deportivo La Coruña, no Camp Nou. O Villarreal, que está no sexto lugar com 21 pontos, jogará no mesmo dia, contra o Celta, fora de casa.

Ainda neste domingo, o Athletic Bilbao derrotou o Levante por 2 a 1, fora de casa, e se distanciou da zona de rebaixamento. Com gols de Aduriz e Postigo (contra), o time visitante foi a 17 pontos, na 13ª colocação. Laporte, também contra, descontou para os anfitriões, que estão em 15º lugar, com 16.