Com tuk-tuk elétrico e mão de obra local, startup amplia entregas para

Pelas ruas da Rocinha, segunda maior favela do Brasil, passam agora um novo tipo de veículo: o tuk-tuk elétrico. O triciclo motorizado, junto com motos elétricas, são utilizados pela Vai Fácil, startup de logística que pretende ampliar o acesso a entregas de forma sustentável sob os pontos de vista social e ambiental.

A contratação de mão de obra local também faz parte da estratégia. Além de promover renda, a atuação dos moradores ajuda nas entregas por estarem familiarizados com a geografia da Rocinha, que tem mais de 800 mil metros quadrados.

Com isso, o objetivo é minimizar fatores que dificultam as entregas, como a falta de CEP ou o fato de ser uma área considerada de risco. A estimativa da startup é que entre 150 e 200 mil moradores possam ser beneficiados com a operação da Vai Fácil na Rocinha.

“Estamos comprometidos em moldar o futuro da logística last mile (última milha) com a construção de uma economia de baixo carbono e socialmente inclusiva”, afirma o CEO da Vai Fácil, Beto Bahia.

A favela carioca é a primeira a receber a operação da Vai Fácil, que já atua em Minas Gerais e São Paulo, além do Rio de Janeiro. A startup está investindo através do Carteiro Amigo – responsável pelo mapeamento da Rocinha – mais de R$ 400 mil.

Os próximos passos incluem a expansão das entregas, com o mesmo formato, para a comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste da capital fluminense. Na mesma região, está no radar o início da operação na Cidade de Deus, também na Zona Oeste carioca.

De olho na demanda reprimida por entregas em comunidades cariocas, a expectativa é superar em breve a frota de cem veículos elétricos trabalhando diretamente em comunidades.

Em quatro anos de operação, a Vai Fácil realizou mais de três milhões de entregas. Para 2023, a perspectiva de expansão é de 100%, no comparativo com o ano anterior. No entanto, a empresa não abre as cifras de faturamento. Segundo Bahia, a startup dobrou de tamanho sem nenhum aporte, de forma orgânica, “investindo em capital intelectual, social e sustentável”.

