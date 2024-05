Com Trump obrigado a manter silêncio, aliados comentam julgamento em tempo real

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Um ex-presidente americano no banco dos réus é algo sem precedentes. Mas há um outro fator inusitado que se soma ao julgamento criminal de Donald Trump em Nova York: seus aliados presentes no tribunal comentam o processo em tempo real nas redes sociais.

O juiz Juan Merchan, que preside o julgamento, ordenou que o candidato republicano se abstivesse de atacar os membros do júri e as testemunhas, seja com declarações ou em postagens online, sob ameaça de prisão.

Mas nada impede que a comitiva de Trump, que não se priva de fazê-lo, se pronuncie sobre o julgamento em que ele é acusado de falsificar documentos contábeis para ocultar o pagamento a uma ex-atriz pornô na reta final das eleições de 2016.

Seu filho, Eric Trump, vice-presidente-executivo da Trump Organization e um dos únicos familiares presentes na sala, rejeitou, nesta segunda-feira (13), o depoimento de Michael Cohen, ex-advogado do magnata e agora seu inimigo declarado. “Nunca vi nada tão ensaiado!”, escreveu na rede social X.

Eric Trump também concordou com um comentário do senador J.D. Vance, cujo nome está circulando como companheiro de chapa de Trump em novembro contra o atual presidente e candidato democrata Joe Biden.

Vance criticou as recentes notícias da mídia que afirmavam que Trump “parecia prestes a adormecer ou entediado” durante o julgamento. “O que eles estão tentando vender é a teoria de que ‘sim, Biden é mentalmente incapaz, mas o outro cara é igualmente duvidoso’. Isto não faz sentido”.

“Tenho 39 anos, estou aqui há 26 minutos e estou prestes a adormecer”, disse ele em seu perfil na X. Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, um outro ex-advogado de Trump, também falou ao vivo de dentro da sala.

Michael Cohen, condenado à prisão, entre outras coisas, por crimes financeiros, é um “mentiroso em série” e um “criminoso”, escreveu ele no X, onde fez dezenas de publicações.

Durante uma pausa no processo nesta segunda-feira, o senador Tommy Tuberville denunciou a falta de respeito para com seu “amigo” Trump e criticou as condições dentro do tribunal de Manhattan.

“Esta é a cidade de Nova York, o ícone do nosso país, e temos uma sala de audiências que é o lugar mais deprimente onde já estive”, disse Tuberville aos jornalistas.

“Eles estão tentando impor angústia mental ao candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Isso é tudo”, acrescentou.

Aos 77 anos, o magnata pode enfrentar a primeira condenação criminal – possivelmente acompanhada de pena de prisão – de um ex-presidente na história dos Estados Unidos.

Durante um intervalo, Vance disse à Fox News: “O que o presidente (Trump) está impedido de dizer, e é uma pena, é que cada pessoa envolvida nestes processos é quase um agente democrata”.