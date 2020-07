Com três títulos em dois anos, Lucas Lovat é um dos brasileiros com mais assistências na Europa Ex-lateral-esquerdo do Avaí é o único jogador bicampeão da Copa da Eslováquia



Lucas Lovat é o jogador brasileiro de maior destaque na Eslováquia. Em apenas dois anos no futebol do país, o ex-lateral do Avaí conquistou o campeonato nacional e duas copas, uma dessas na última quarta-feira. Além disso, o jovem de 23 anos é um dos jogadores brasileiros com mais assistências na Europa. O atleta somou nove passes e dois gols em 26 partidas.

Com a conquista do campeonato nacional e da Copa nesta temporada, o Slovan Bratislava não tem mais partidas por disputar neste ano. Apesar do bom rendimento no Spartak Trnava, equipe que conquistou a Copa do país em 2019, Lovat admitiu que vive o seu melhor momento no país.

– Tudo aconteceu muito rápido para mim aqui. Deixei o Brasil e me aventurei em um país que me acolheu super bem e no qual me adaptei rapidamente. Amadureci como jogador, ao lado dos meus companheiros conquistei títulos e consegui realizar bons jogos. Gostaria de agradecer pela ajuda de todos – disse.

Com a ajuda de Lucas Lovat, o Slovan Bratislava terminou a competição com 68 pontos, 17 pontos à frente do segundo colocado. Além disso, o time teve o ataque mais positivo (57) e defesa menos vazada (14).

