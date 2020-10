Com três novidades no time titular, Palmeiras treina para encarar Atlético-GO Luan, Patrick de Paula e Rony devem ser titulares neste domingo (25), em Goiânia

O Palmeiras finalizou, na manhã deste sábado (24), a sua preparação para encarar o Atlético-GO, em Goiânia. A partida está marcada para as 16h de amanhã (25) e será válida pela décima oitava rodada do Brasileirão 2020. Para voltar a vencer na competição após quatro rodadas, Andrey Lopes deve manter o esquema que deu certo na Libertadores.

Mesmo com mais de cinco desfalques, dois por lesão (Marcos Rocha e Esteves), Gómez (suspenso) e a dupla Danilo e Veron servindo a Seleção Brasileira Sub-20, Andrey Lopes não deve mexer muito na equipe que goleou o Tigre por 5 a 0 no meio de semana.

As três novidades no time titular alviverde devem ser as entradas do zagueiro Luan, do volante Patrick de Paula e do atacante Rony.

Rony terá nova chance para marcar um gol pela primeira vez no Brasileirão com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O técnico interino do Verdão manterá a escalação mais ousada e veloz, com dois pontas mais abertos, uma vez que o Verdão não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória.

Na oitava colocação da tabela, o maior campeão do Brasil vê o adversário de amanhã na sua cola, com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols pior. A vitória também fará o Palmeiras se afastar do pelotão que ocupa a parte de baixo da tabela.

O provável Palmeiras para encarar o Atlético-GO é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.

A delegação palmeirense parte para a capital de Goiás na tarde deste sábado (24).

Atlético-GO x Palmeiras começa às 16h (horário de Brasília) deste domingo (25), e será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para os estados de AL, GO, PA e SP) e Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).

