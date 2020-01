Com três gols, Willian passa Valdívia entre artilheiros do Palmeiras no século

Com os três gols marcados contra o Oeste, o atacante Willian passou Valdívia e assumiu a terceira posição entre os principais artilheiros do Palmeiras no século. O destaque na goleada desta quarta-feira no estádio do Pacaembu foi a 43 gols, agora com dois a mais do que o ex-camisa 10 da equipe.

“Claro que é sempre especial, mas o importante é o desempenho de todos. Estamos no caminho certo. A atitude, a entrega dentro de campo foi importante. Fico feliz pela parte coletiva”, declarou Willian.

Dudu, que foi poupado da partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, encabeça a lista, com 68 gols. Em segundo lugar aparece Vagner Love, hoje no Corinthians, com 54. Kleber Gladiador (39) e Diego Souza (38) fecham a lista dos seis principais goleadores do Palmeiras neste século.

Willian ganhou uma oportunidade entre os titulares nesta quarta-feira porque Luiz Adriano foi poupado da partida. E ele guardou todos os gols para o segundo tempo. Depois de Gustavo Scarpa abrir o marcador na etapa inicial, Willian tratou de garantir a goleada alviverde nos 45 minutos finais.

Ao final da partida, ele destacou a assistência que recebeu de Marcos Rocha no segundo gol. O lateral acertou passe de trivela na medida para ele empurrar para as redes. “O Marcos Rocha é um jogador de muita qualidade. Eu sempre observo quando ele está com a bola, ele percebe minha movimentação. É uma movimentação que eu vou em direção ao gol, tenho que estar atento”, disse.

Antes de Willian, o último jogador a ter balançado as redes adversárias três vezes pelo Palmeiras havia sido Luiz Adriano, na partida diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 2019 (marcando todos os gols da partida na vitória por 3 a 0), no Allianz Parque.

Já o último hat-trick do Palmeiras no Campeonato Paulista, foi marcado por Robert, na vitória por 4 a 3 sobre o Santos em 2010, na Vila Belmiro (o outro gol palmeirense foi de Diego Souza).

Confira a lista dos artilheiros do Palmeiras no século:

1º – Dudu – 68 gols

2º – Vagner Love – 54 gols

3º – Willian – 43 gols

4º – Valdivia – 41 gols

5º – Kleber – 39 gols

6º – Diego Souza – 38 gols