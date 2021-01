Com três gols nos últimos dois jogos, brasileiro é eleito melhor jogador da semana nos Emirados Árabes Carlos Eduardo, do Shabab Al Ahli, foi o grande destaque da equipe neste início de 2021

Em todos os votos de final de ano, as pessoas desejaram que 2021 fosse um período melhor, em que as coisas pudessem dar certo. Para o meia-atacante Carlos Eduardo, não deu nem tempo para o novo ano começar, o 2021 do brasileiro iniciou da melhor maneira possível.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui



GALERIA

> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato



Com três gols nos últimos dois jogos, Carlos foi o responsável por balançar a rede no empate diante do Al Wasl, 2 a 2, e também na vitória sobre o Khor Fakkan, realizada na última quinta-feira, pela Copa Etisalat, por 4 a 2. Além dos gols, Carlos ajudou a equipe com uma assistência e um pênalti sofrido, contabilizando cinco participações diretas em gol em apenas dois jogos.

– 2021 começou da melhor maneira possível. Meu desejo para esse ano era que eu pudesse atuar em alto nível, desempenhando meu papel e sendo fundamental dentro de campo. Estou feliz com esse início, e espero que isso continue assim durante todo o ano – disse o brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da semana nos Emirados Árabes.

– Fico feliz com o reconhecimento, mostra que meu trabalho vem sendo bem feito. Vou trabalhar para que siga assim. Pé no chão, humildade e muita vontade para que eu possa melhor e muito os meus números aqui no clube – concluiu Carlos Eduardo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também