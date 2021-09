Com torcida, Bragantino recebe Libertad pela semifinal da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino espera fazer bonito no retorno dos seus torcedores ao estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Na noite desta quarta-feira, o time recebe o Libertad-PAR, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Com o aval da Conmebol e da prefeitura, o Bragantino contou com a liberação de 2.500 torcedores. Todos os ingressos foram destinados aos sócios-torcedores, que precisam apresentar a carteirinha de vacinação com as duas doses ou dose única contra a covid-19 ou resultado negativo do exame PCR feito até 72 horas antes da partida.

O jogo de volta da semifinal está marcado para o próximo dia 29, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O gol fora vale como critério de desempate e quem passar faz a decisão contra Athletico-PR ou Peñarol, do Uruguai.

Para sair na frente por uma vaga na grande final, o Bragantino tem as voltas de jogadores importantes em relação ao time que ficou no empate com o Bahia, por 1 a 1, em Salvador (BA), no último sábado, pelo Brasileirão.

Após cumprirem suspensão, o meia Praxedes e o atacante Artur estão de volta ao time titular. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o meia Lucas Evangelista voltou a ser relacionado, mas deve ser opção no banco de reservas, pois não joga há quase um mês. A má notícia é que o volante Emiliano Martínez já atuou na Sul-Americana pelo Nacional-URU.

“Espero um confronto difícil, temos um grande desafio. Ninguém chega numa semifinal sem ter méritos. Isso vale tanto para o Libertad quanto para o Bragantino. Tenho certeza que temos um desafio grande pela frente, mas nossa motivação, nossa vontade de fazer as coisas bem feitas e poder ter a possibilidade de disputar uma final é muito grande”, disse o técnico Maurício Barbieri.

O Libertad deve apostar na manutenção do time que ganhou do River Plate, por 1 a 0, na última sexta-feira, pelo Campeonato Paraguaio. O técnico Daniel Guarnero segue sem poder contar com Lorenzo Melgarejo e Marcelo Díaz, que estão lesionados.

Apenas sétimo colocado no Campeonato Paraguaio, com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, o Libertad chegou na semifinal depois de ter eliminado o Santos nas quartas de final, com derrota por 2 a 1 na Vila Belmiro e vitória por 1 a 0 em casa.

