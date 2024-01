Com titulares, Flamengo estreia em Manaus, focado em voltar a conquistar o Campeonato Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Maior campeão da história do Campeonato Carioca, com 37 títulos, o Flamengo tem o estadual como seu primeiro compromisso na temporada de 2024 e o objetivo é “sair da fila”, já que o último caneco foi conquistado há três anos, em 2021, vendo depois o bicampeonato do rival Fluminense. Com o seu plantel principal, o rubro-negro estreia contra o Audax, nesta quarta-feira, às 21h30, em um duelo que será realizado na Arena Amazônia, em Manaus (AM).

O compromisso no meio da floresta amazônica será apenas uma escala para o elenco recheado de estrelas, que de lá irá embarcar diretamente para os Estados Unidos, onde irá disputar o torneio FC Series, antiga Florida Cup, na cidade de Orlando, no estado da Flórida, em jogos contra o Philadelphia Union e Orlando City.

Enquanto isso, nos próximos dois jogos seguintes do Carioca, contra Nova Iguaçu, em João Pessoa (PB), e Portuguesa, em Natal (RN), nos dias 21 e 27 de janeiro, os jogadores menos badalados e jovens atletas do sub-20 irão a campo.

Flamengo e Audax, na história, se enfrentaram apenas quatro vezes, com três triunfos flamenguistas e um resultado favorável ao novato. Neste ano, assim como nas edições anteriores, a primeira fase do Campeonato Carioca está denominada como Taça Guanabara, onde os 12 times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros avançam para as semifinais.

Do outro lado da tabela, o último colocado será rebaixado para a Série A-2 Carioca de 2025. Enquanto isso, os clubes que ficarão de 5º a 8º colocados da primeira fase, disputarão a Taça Rio, torneio de consolação. As fases mata-mata são sempre disputadas em jogos de ida e volta.

Para este primeiro duelo, o técnico Tite deve escalar uma formação muito parecida com a do último jogo de 2023, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, no fechamento do Brasileirão. A única mudança será a entrada de Léo Pereira no lugar de Pablo, já que o zagueiro estava suspenso naquela ocasião.

Além disso, Pablo será desfalque nestes primeiros jogos da temporada, pois seguiu no Rio, tratando de uma tendinite no joelho e vem fazendo tratamento com plasma. Outras baixas são o lateral-direito Matheuzinho e o volante Thiago Maia, que estão acertados com Corinthians e Internacional, respectivamente, e até já se despediram do restante do grupo.

O meia uruguaio De La Cruz, principal reforço do clube para a temporada, ainda não está apto para estrear, já que não houve tempo hábil para a sua regularização. Ele veio do River Plate, da Argentina, e precisaria estar inscrito até dia 10 para participar da primeira rodada. Mas, mesmo assim, viajou com o elenco e embarcará com os demais para os Estados Unidos.

Do outro lado, o Audax, do comandante Tuca Guimarães, vem com força máxima e cheio de novidades em relação ao último ano. Sexto na classificação geral em 2023, sua melhor colocação na história no Carioca, tem como principal esperança o meio-campista Tavinho, ex-camisa 10 do modesto São Raimundo, de Roraima.

