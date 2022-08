Com titulares em campo, Flamengo inicia preparação para semifinal da Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 20:06 Compartilhe

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, um dia após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão.

+ Mercado fechado: confira o balanço da janela de transferências do Flamengo

De olho no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, às 21h30 desta quarta-feira, Dorival Júnior e comissão técnica comandaram as atividades com os jogadores que não iniciaram a partida do fim de semana.

Os 11 atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Palmeiras ficaram na academia em trabalhos regenerativos.

No grupo que foi a campo no Ninho do Urubu, estava grande parte do time titular que foi poupado no Allianz Parque. É o caso de Rodinei, Léo Pereira, Filipe Luís, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Levando em conta a metodologia de Dorival, uma provável escalação para o jogo contra o São Paulo tem: Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Relacionados pela primeira vez neste fim de semana, Pulgar e Varela não foram inscritos na Copa do Brasil e serão desfalques na quarta-feira. Além deles, Dorival não poderá contar com Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves, que seguem se recuperando de lesões.

O Flamengo treina na manhã desta terça-feira antes de viajar para a capital paulista, onde passará a noite até o jogo contra o São Paulo, às 21h30 de quarta-feira, no Morumbi.

E MAIS: