Com Tiquinho, Botafogo está escalado para enfrentar o Fortaleza; saiba onde assistir

O Botafogo está escalado com novidades para encarar o Fortaleza, às 16h deste domingo, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Tiquinho Soares já começará jogando desde o começo do duelo.

Desta forma, o camisa 9 já fará a estreia pelo Glorioso como titular. O jogador, uma das contratações do clube na última janela, chegou com uma lesão muscular ao clube, mas se recuperou e treinou normalmente durante a semana.

O Botafogo está escalado para encarar o Fortaleza: Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Cuesta, Fernando Marçal; Tchê Tchê, Eduardo, Lucas Fernandes; Victor Sá, Tiquinho Soares, Jeffinho. O técnico é Luís Castro.

A partida terá transmissão pela Rede Globo, em televisão aberta. O “Premiere” também passará o jogo. O internauta pode acompanhar a partida pelo tempo real do LANCE!/Voz do Esporte.

