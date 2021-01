Com time perto da queda, jogadores do Botafogo se calam após a 6ª derrota seguida

Mostrando pouco poder de reação contra o rebaixamento, o Botafogo conheceu a sua sexta derrota seguida e segue em apuros na lanterna do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em um clássico carioca, o time alvinegro foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 32.ª rodada, disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Ao final da partida, nenhum jogador quis dar entrevista. Está é a segunda vez que o time é derrotado por seis jogos consecutivos na competição. Isso já havia acontecido entre a 32.ª e a 37.ª rodada.

Ainda no intervalo, o goleiro Diego Cavalieri, uma das novidades na escalação do Botafogo, previa um segundo tempo muito equilibrado. “É clássico e o jogo ficou muito amarrado. Nosso time está atento na marcação e precisamos aproveitar alguma chance lá na frente”, disse o jogador na beira do gramado.

Devido a mais um péssimo resultado, o Botafogo continua na 20.ª e última posição com apenas 23 pontos. E agora vê a distância para o Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, chegar aos 12 pontos.

Agora a equipe terá bastante tempo para corrigir os erros, já que só volta a campo no dia 2 de fevereiro, quando visita o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 33.ª rodada. A partida iria acontecer no final de semana, mas foi remarcada já que o adversário vai disputar a final da Copa Libertadores contra o Santos, no próximo sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja também