Com time ofensivo, Ceni garante ajuste da equipe: ‘Como o Flamengo sempre jogou’

Na sua apresentação como novo técnico do Flamengo, Rogério Ceni aproveitou para ressaltar que pretende ter um estilo de jogo ofensivo e continuar o DNA do clube. No entanto, o novo treinador rubro-negro lembrou que o calendário do futebol brasileiro pode prejudicar a parte física dos jogadores no jeito agressivo de atuar nas partidas.

“Mais ofensivo possível. Joguei no gol e fiquei muito tempo lá atrás. Tem que tentar a marcação pressão de acordo com a qualidade física dos jogadores. Eles (jogadores do Flamengo) gostam da bola, sempre tentando ser mais ofensivo possível, tentando sempre a procura do gol, gol, gol…. Gol lá. Aqui tem jogo em cima de jogo, então, pressionar sempre é mais complicado. O intuito é jogar como o Flamengo sempre jogou”, disse o treinador.

Outro ponto positivo de Ceni tem sido uma das maiores dores de cabeça para os torcedores do Flamengo, a defesa. Rogério transformou a defesa do Fortaleza na menos vazada do Brasileirão, até o momento.

“Erros defensivos são fruto de um sistema de jogo. A crítica existe a um determinado jogador, goleiros… Mas, quando tem um número elevado de gols, é um número muito alto. Temos que ajustar. Os jogadores que vão se encarregar de resolver em campo. Estamos aqui para arrumar uma solução. Não é um problema único de uma peça”, ressaltou.

Ao detalhar o estilo que pretende implantar no Flamengo, Ceni elogiou a forma de jogar de Jorge Jesus.

“É um estilo de jogo que eu gosto, que tentei praticar dentro das nossas possibilidade. Jogo intenso e de marcação alta. Depende muito da parte física dos atletas.”.

O desafio de Rogério é trazer ao elenco mais badalado do Brasil um novo caminho para conquista das competições que o Flamengo vai disputar. Na próxima quarta-feira (11), o rubro-negro já tem o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

