Com time misto, PSG só empata em casa, adia título e pode ser campeão no domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 19:51 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain tropeçou no Parque dos Príncipes diante do Le Havre por 3 a 3, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, e desperdiçou a chance de comemorar o tricampeonato consecutivo do Campeonato Francês ainda neste sábado.

Ainda assim, o PSG pode ser campeão no domingo restando três partidas para o fim da temporada nacional. Basta o vice-líder Monaco (58 pontos) não ganhar do Lyon (9º colocado) fora de casa.

Líder disparado do Francês, com 70 pontos, o PSG esteve diante de um time que ainda briga para não ser rebaixado. O Le Havre é o 15º colocado e tem apenas 29 pontos. Só não está na zona de queda pelo critério de desempate com o Metz, que tem um jogo a menos.

Diante de um adversário com esse retrospecto, o técnico espanhol Luis Enrique colocou em campo um time misto, com o atacante Mbappé na reserva (só entrou no segundo tempo). Isso porque os dois próximos confrontos do clube francês serão pela semifinal da Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund. Na próxima quarta, em Dortmund, na Alemanha, e depois dia 7 de maio, em Paris. A equipe só voltará a disputar o Nacional dia 12 de maio contra o Toulouse.

Mas o Le Havre deu trabalho e sempre obrigou o time da casa a correr para empatar. No seu primeiro lance perigoso, o Le Havre abriu o placar, aos 19 minutos, com Opéri, que acertou um chute rasteiro cruzado de dentro da área após falha de marcação da zaga do PSG formada pelo brasileiro Marquinhos e o português Danilo.

Aos 29, Barcola só teve o trabalho de completar para o gol após cruzamento que pegou de dentro da pequena área. Ayew colocou o Le Havre à frente novamente após receber toque de calcanhar dentro da área e chutar forte sem chances para o goleiro Navas, aos 38.

O time visitante ampliou com Touré cobrando pênalti cometido por Danilo, aos 16 do segundo tempo. A reação dos anfitriões começou aos 33. Após boa troca de bolas, Hakimi ficou na frente do goleiro e reduziu. Aos 50, Gonçalo Ramos recebeu cruzamento da direita e, de cabeça, acertou o canto direito do gol.

O Le Havre, que sonhava com a vitória para ganhar um respiro contra a queda, voltará a campo no sábado contra o Strasbourg, em casa.