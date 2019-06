Com Thiago Braz, CBAt convoca 51 atletas para os Jogos Pan-Americanos de Lima

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira a convocação de 51 atletas para disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que serão disputados de 27 de julho a 10 de agosto deste ano. Foram chamados 27 homens e 24 mulheres. Para o atletismo, o Pan é uma competição muito importante, que servirá também de preparação para o Mundial de Doha, no Catar, de 27 de setembro a 6 de outubro.

O grande objetivo da equipe brasileira em Lima é quebrar o número de conquistas de medalhas do Pan de Guadalajara, no México, em 2011, quando o atletismo conseguiu a melhor campanha da história com 23 pódios (10 de ouro, 6 de prata e 7 de bronze). Em 17 edições do evento, iniciado em Buenos Aires-1951, o Brasil soma 173 medalhas (58 de ouro, 50 de prata e 65 de bronze).

Para buscar um grande desempenho, o Brasil contará com um grupo forte de atletas. Um exemplo disso é que os quatro titulares campeões do 4×100 metros do Mundial de Revezamentos de Yokohama, em maio, no Japão, foram chamados: Paulo André de Oliveira, Rodrigo Nascimento, Derick Souza e Jorge Henrique Vides. Erik Felipe Cardoso, campeão brasileiro e sul-americano na categoria sub-20, também está no grupo dos velocistas.

Fazem parte da equipe também Thiago Braz, campeão olímpico no Rio-2016 do salto com vara; Caio Bonfim, ganhador da medalha de bronze nos 20 km marcha atlética no Mundial de Londres-2017; Darlan Romani, campeão do arremesso do peso da Copa Continental em Ostrava-2017; e Andressa de Morais, medalha de prata no lançamento do disco da final da Diamond League, em 2018.

Vários atletas comemoraram muito a convocação pelas redes sociais. “Estou feliz demais. Agora é continuar bem o trabalho para representar muito bem o Brasil”, disse Mariana Grasielly Marcelino, campeã sul-americana do lançamento do martelo. “O tempo é o senhor da razão e mostra quem realmente trabalha e se dedica na vida. Estou muito feliz com a minha convocação para integrar a Seleção. Grato a Deus, meus amigos e familiares pela conquista”, comentou o marchador Moacir Zimmermann.

Confira os 51 convocados do atletismo para o Pan de 2019:

MASCULINO

Paulo André de Oliveira (Pinheiros-SP) – 100m, 200m e 4x100m

Rodrigo Nascimento (Orcampi Unimed-SP) – 100m e 4x100m

Derick de Souza (Pinheiros-SP) – 4x100m

Jorge Henrique Vides (Pinheiros-SP) – 4x100m

Erik Felipe Cardoso (SESI-SP) – 4x100m

Gabriel Oliveira Constantino (Pinheiros-SP) – 200m e 110m c/barreiras

Eduardo Rodrigues de Deus (Orcampi Unimed-SP) – 110m c/barreiras

Alison Brendom dos Santos (Pinheiros-SP) – 400m c/barreiras

Carlos de Oliveira Santos (Pinheiros-SP) – 1.500m

Altobeli Santos da Silva (Pinheiros-SP) – 5.000m e 3.000m c/obstáculos

Ederson Vilela Pereira (Pinheiros-SP) – 10.000m

Fernando Carvalho Ferreira (Orcampi Unimed-SP) – salto em altura

Thiago Júlio Moura (Guarulhos-SP) – salto em altura

Augusto Dutra (Pinheiros- SP) – salto com vara

Thiago Braz da Silva (Pinheiros-SP) – salto com vara

Paulo Sérgio dos Santos Oliveira (IEMA/São Bernardo-SP) – salto em distância

Alexsandro de Melo (Orcampi Unimed-SP) – salto em distância e salto triplo

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) – salto triplo

Darlan Romani (Pinheiros-SP) – arremesso de peso

Welington Silva Morais (Pinheiros-SP) – arremesso de peso

Allan da Silva Wolski (Pinheiros-SP) – arremesso do martelo

Wagner Domingos (IEMA-SP) – arremesso do martelo

Luiz Alberto de Araújo (Pinheiros-SP) – decatlo

Jefferson de Carvalho Santos (Pinheiros-SP) – decatlo

Wellington Bezerra da Silva (Cruzeiro-MG) – maratona

Caio Bonfim (CASO-DF) – 20Km e 50Km marcha atlética

Moacir Zimmermann (Balneário Camboriú-SC) – 20Km marcha atlética

FEMININO

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) – 100m, 200m e 4x100m

Franciela Krasucki (Pinheiros-SP) – 4x100m

Rosangela Santos (Pinheiros-SP) – 4x100m

Lorraine Martins (CT-DEO-RJ) – 4x100m

Andressa Moreira Fidelis (IEMA/São Bernardo-SP) – 4x100m

July Ferreira da Silva (IPEC-PR) – 1.500m

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) – 3.000m c/obstáculos

Simone Ponte Ferraz (Corville-SC) – 3.000m c/obstáculos

Tatiele Roberta de Carvalho (Pinheiros-SP) – 10.000m

Valdileia Martins (Orcampi Unimed-SP) – salto em altura

Juliana de Menis Campos (Orcampi Unimed-SP) – salto com vara

Eliane Martins (Pinheiros-SP) – salto em distância

Nubia Aparecida Soares (Orcampi Unimed- SP) – salto triplo

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) – arremesso de disco

Fernanda Borges (IEMA-SP) – arremesso de disco

Laila Ferrer (Pinheiros- SP) – lançamento do dardo

Rafaela Torres Gonçalves (Orcampi Unimed-SP) – lançamento do dardo

Mariana Grasielly Marcelino (IEMA-SP) – arremesso do martelo

Vanessa Chefer Spinola (Pinheiros-SP) – heptatlo

Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros- SP) – maratona

Andreia Aparecida Hessel (Pinheiros-SP) – maratona

Erica Rocha de Sena (Orcampi Unimed-SP) – 20Km marcha atlética

Viviane Santana Lyra (FECAM-PR) – 50Km marcha atlética

Elianay Santana Barbosa (CASO-DF) – 50Km marcha atlética